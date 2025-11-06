Janji Tidak Lepas Tanggung Jawab, Hamish Daud Dekatkan Diri ke Tuhan Usai Digugat Raisa

ERA.id - Hamish Daud dan Raisa sepakat cerai baik-baik dan saling memberi dukungan satu sama lain. Hamish juga menegaskan dirinya tidak akan pernah lari dari tanggung jawab terhadap anaknya, Zalina Raine Wyllie.

Saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025), Hamish menyampaikan bahwa ia dan Raisa masih menjalin hubungan baik meski akhirnya berpisah. Hubungan itu akan terus dijaga oleh Hamish demi buah hati mereka.

"Intinya hubungan saya sama Yaya itu baik banget. Kita mau jaga itu dan akan menjadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak," ujar Hamish.

Selain tetap menjaga hubungan baik dengan pelantun "Usai Di Sini", Hamish juga berjanji tidak akan lepas tanggung jawab begitu saja. Ia akan terus memberi dukungan baik secara finansial, terlebih melihat kondisi ibunda Raisa yang sedang terbaring sakit.

"Ya pokoknya ujung-ujungnya saya enggak lari dari tanggung jawab. Saya akan tetap support dia mau itu secara finansial, sebagai teman, maupun sebagai keluarga," tegasnya.

Menurut Hamish yang terpenting saat ini adalah tetap kompak demi anak dan memastikan Raisa mendapat dukungan yang layak. Baginya, menjaga hubungan yang sehat dengan Raisa adalah cara terbaik agar anak mereka tetap tumbuh di lingkungan penuh kasih.

Lebih lanjut, Hamish mengatakan perpisahannya dengan Raisa ini membuatnya lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Ia pun menjadikan momen perpisahannya ini sebagai bentuk refleksi diri.

"Sekarang lebih banyak waktu buat salat, refleksi, dan tenangin diri. Semua dijalani pelan-pelan aja,” Pungkasnya.

Diketahui Raisa resmi melayangkan gugatan cerai kepada Hamish Daud pada 25 Oktober 2025 setelah delapan tahun menikah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie.