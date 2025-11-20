Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2025, Hindia Borong Piala

Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2025, Hindia Borong Piala
ERA.id - Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2025 resmi digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Hadir dengan 63 kategori, ajang ini kembali menjadi panggung penghargaan musik terbesar di Indonesia bagi para musisi di Tanah Air. Berbagai genre, mulai dari pop, jazz, rock, dll, semua dirayakan dalam satu momen. 

AMI Awards 2025 memberikan apresiasi pada para musisi papan atas, salah satunya Baskara Putra yang berhasil mengantongi lima piala penghargaan. Baskara membawa pulang lima piala dengan, empat kategori dari Hindia dan satu dari .Feast. Berikut diantaranya:

Album Terbaik Terbaik - Doves, '25 on Blank Canvas - Hindia

Video Musik Terbaik - everything u are (Hindia) - Yogi Kusuma

Artis Solo Alternatif Terbaik - Hindia - everything u are

Album Alternatif Terbaik - Doves, 25 on Blank Canvas - Hindia

Album Rock Terbaik - Membangun & Menghancurkan - .Feast

Baskara juga mencuri perhatian lewat ucapan yang sangat personal. Ia menegaskan bahwa para pendengarnya adalah alasan terbesar ia tetap berkarya.

"Mereka sering bilang musik Hindia menyelamatkan mereka. Salah. Mereka yang menyelamatkan saya, karena mereka saya tahu saya harus ngapain," ucap Baskara diatas panggung.

Berikut daftar lengkap pemenang AMI Awards 2025:

1.⁠ ⁠Bidang Umum

Karya Produksi Terbaik Terbaik - "Garam & Madu (Sakit Dadaku)" - Tenxi, Jemsii, Naykilla

Album Terbaik Terbaik - Doves, '25 on Blank Canvas - Hindia

Pendatang Baru Terbaik Terbaik - Prince Poetiray

Video Musik Terbaik - "everything u are" (Hindia) - Yogi Kusuma

2.⁠ ⁠Bidang Pop

Artis Solo Wanita Pop Terbaik - Raisa "Terserah"

Artis Solo Pria Pop Terbaik - Rony Parulian "Pesona Sederhana"

Duo/Grup Pop Terbaik - The Lantis "Bunga Maaf"

Pencipta Lagu Pop Terbaik - Siprianus Bhuka "Tabola Bale"

Penata Musik Pop Terbaik - S/EEK - Berharap Pada Timur

Album Pop Terbaik - Berharap Pada Timur - Salma Salsabil

3.⁠ ⁠Bidang Rock

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Rock Terbaik - For Revenge "Penyangkalan"

Album Rock Terbaik - Membangun & Menghancurkan - .Feast

4.⁠ ⁠Bidang Jazz

Artis Jazz Terbaik - Indra Lesmana "A Time For Everything"

Artis Jazz Alternatif Terbaik - eleventwelfth, Littlefingers - ka/la (Littlefingers vers.)

Album Jazz/Jazz Alternatif Terbaik - Dengarkanlah Radio - NonaRia

5.⁠ ⁠Bidang Soul/R&B

Artis Solo Soul/R&B Terbaik - Kaleb J "Di Balik Pertanda"

Duo/Grup/Kolaborasi Soul/R&B Terbaik - Salon RNB, Moneva, RL Klav, Karina Christy, Madukina, Sade Susanto, Noni "Do What We Do"

Artis Solo Soul/R&B Alternatif Terbaik - Assia Keva "Looking For Love In Wrong Places"

Duo/Grup/Kolaborasi Soul/R&B Alternatif Terbaik - Dreane "Keluh"

6.⁠ ⁠Bidang Dangdut

Artis Solo Wanita Dangdut Terbaik - Lesti "Dilema"

Artis Solo Pria Dangdut Terbaik - King Nassar "SAMIRA"

Artis Solo Dangdut Alternatif Terbaik - Gusti Irwan Wibowo "Diculik Cinta"

Duo/Grup/Kolaborasi Dangdut Terbaik - Zainul Basyar, Bulan Madhani "Berlayar Cinta"

Artis/Solo/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik - Rombongan Bodonk Koplo, Ncum "Calon Mantu Idaman"

Pencipta Lagu Dangdut Terbaik - Arya Bhima "Menuntun Rindu"

Penata Musik Dangdut Terbaik - Ricky Flo "Menuntun Rindu"

7.⁠ ⁠Bidang Anak-anak

Artis Solo Anak-anak Terbaik - Gempi "Ajaib"

Duo/Grup/Kolaborasi Anak-anak Terbaik - Prince Poetiray, Quinn Salman "Selalu Ada Di Nadimu"

Pencipta Lagu Anak-anak Terbaik - Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilma Ibrahim Isa "Selalu Ada Di Nadimu"

Penata Musik Lagu Anak-anak Terbaik - Andi Rianto "Terima Kasih Guruku (Guruku Tersayang)"

8.⁠ ⁠Bidang Alternatif

Artis Solo Alternatif Terbaik - Hindia - "everything u are"

Duo/Grup/Kolaborasi Alternatif Terbaik - Dipha Barus, Kunto Aji, The Adams - Rima Raga

Album Alternatif Terbaik - Doves, 25 on Blank Canvas - Hindia

9.⁠ ⁠Bidang Keroncong/Stambul/Langgam

Artis Keroncong/Stambul/Langgam/Asli Terbaik - Nabila Tribin "Keroncong Rangkaian Mutiara"

Artis Keroncong/Stambul/Langgam/Ekstra/Alternatif Terbaik - Keroncong Tujuh Putri "Romansa"

10.⁠ ⁠Bidang Dance dan Elektronika

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Dance Terbaik - Bleu Clair, Jevin Julian "Space & Time"

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Elektronika Terbaik - White Chorus, Dzulfahmi  "Minggu"

11.⁠ ⁠Bidang Metal

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Metal Terbaik - DeadSquad "Perangai Nadir"

Album Metal Terbaik - Kalatidha Down For Life

12.⁠ ⁠Bidang Rap/Hip-Hop

Artis Solo Rap/Hip-Hop Terbaik - Ecko Show - FYP Today 2

Duo/Grup/Kolaborasi Rap/Hip-Hop Terbaik - Tenxi, Jemsil, Naykilla "Garam & Madu (Sakit Dadaku)"

13.⁠ ⁠Bidang Koplo

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Koplo Terbaik - Denny Caknan, Bella Bonita "Sinarengan"

14.⁠ ⁠Bidang Orkestra

Karya Orkestra Terbaik - Diskoria, Alvin Witarsa "Tanah Airku"

15.⁠ ⁠Bidang Musik untuk Media Visual

Album Film Scoring Terbaik - Music From The Motion Picture JUMBO - Ofel Obaja

16.⁠ ⁠Bidang Musik untuk Teater Musikal 

Album Musikal Terbaik - MAR Musikal - Original Cast Drama Musikal MAR

17.⁠ ⁠Bidang Karya Produksi

Karya Produksi Progresif Terbaik - LOVE IS, Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas, Rainer James "Made to Believe"

Karya Produksi Reggae/Ska/Rocksteady Terbaik - Dellu Uyee, Wizzow, Edgar Tauhid, Ras Muhamad "Santuy"

Karya Produksi Kolaborasi Terbaik - Silet Open Up, Jacson Seran, Juan Reza, Dica Aurel "Tabola Bale"

Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik - Prince Poetiray, Quin Salman "Selalu Ada Di Nadimu"

Karya Produksi Grup Vokal Terbaik - GAC (Gamaliel Audrey Cantika) "Higher"

Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik - Silet Open Up, Jacson Seran, Juan Reza, Dica Aurel "Tabola Bale"

Karya Produksi Instrumentalia Terbaik - Erwin Gutawa - Swarnadwipa

Karya Produksi Global Music Terbaik - Ammir Gita & Suku Cahaya Ensemble, Sujiwo Tejo, Sita Nursanti, Achi Hardjakusumah, Downey Angkiry, Yudhis Mahendra - Semar

Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik - Yovie Widianto, Adrian Kitut - Terlalu Cinta

Karya Produksi Blues Terbaik - Arya Novanda, Gugun Blues Shelter - Soulless Blues

Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik - Dere "Biru"

Karya Produksi Kontemporer Terbaik - KUNTARI - Anak Kecil

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami Terbaik - Yura Yunita Tanda

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani Terbaik - LOJ Worship - Sukacita Live

18.⁠ ⁠Bidang Penunjang Produksi

Produser Rekaman Terbaik - Jemsii "Garam & Madu (Sakit Dadaku)"

Grafis Desain Album Terbaik - Ipeh Nur, Enka Komariah, Aji Styawan - Hujan Orang Mati

Tim Produksi Suara Terbaik - Jemsii "Garam & Madu (Sakit Dadaku)"

Aransemen Vokal Terbaik - Dian HP, Gabriel Harvianto - MAR Medley Acapella

Video Musik Terfavorit - Faris Adam "Stecu Stecu"

AMI Awards 2025 masih menjadi ajang penghargaan musik terbesar di Indonesia. Ajang ini menjadi ruang bagi para musisi untuk berkembang dan menunjukkan karya terbaik mereka.

