Jordi Onsu Sentil Ruben Soal Berseteru dengan Sarwendah: Anak Enggak Dibawa Kabur, Chat Saja

ERA.id - Jordi Onsu turut berpendapat tentang masalah yang menimpa kakak kandungnya, Ruben Onsu dan Sarwendah. Jordi menyarankan agar keduanya duduk bersama untuk membahas masalah anak-anak mereka.

Pria 32 tahun itu menuturkan bahwa sejak sang kakak dan Sarwendah berpisah, ia tidak pernah kesulitan bertemu dengan ketiga ponakannya. Jordi bahkan sering berkunjung dan menghubungi Sarwendah untuk bertemu Thalia, Thania, dan juga Betrand Peto.

"Kalau ketemu ponakan ya segampang tinggal chatting aja ke bundanya gitu, tanya ponakan di mana," ujar Jordi Onsu saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (20/11/2025).

Jordi juga menekankan bahwa selama ini posisi ketiga keponakannya itu tidak pernah dibawa kabur maupun pindah rumah. Ia pun menegaskan Sarwendah tidak pernah menghalangi siapapun, termasuk Ruben untuk bertemu anak-anaknya.

"Kayaknya ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya, nggak dipindahin rumahnya, rumahnya ada gitu. Jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih di situ," tegasnya.

Lebih lanjut, Jordi Onsu menyarankan agar Ruben dan Sarwendah bertemu tatap muka untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Penyelesaian itu pun harus diselesaikan tanpa melibatkan orang ketiga, termasuk pengacara.

"Baiknya sebagai adik, adik ipar, sebagai paman, ya duduk aja bareng-bareng tanpa ada orang ketiga, tanpa pengacara mungkin," katanya.

"Dengan kepala dingin, semua dipikirkan baik-baik demi kepentingan anak dan juga keluarga," tutup Jordi menambahkan.

Diketahui permasalahan anak antara Ruben dan Sarwendah ini bermula dari kemunculan debt collector yang tiba-tiba datang ke kediaman Sarwendah. Debt collector itu datang untuk menagih tunggakan cicilan mobil yang diduga tanggung jawab Ruben Onsu.

Sarwendah yang mengaku terkejut dengan hal itu pun trauma. Namun dari pihak Ruben mengklaim hal itu hanya miskomunikasi teknis yang sudah diselesaikan.

Namun konflik itu makin meruncing setelah mantan personel Cerrybelle itu mengklaim tidak pernah menerima nafkah selama menikah. Tudingan itu dibantah Ruben melalui kuasa hukumnya yang membeberkan bukti transfer hingga ratusan juta setiap bulannya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Ruben juga mengklaim ia disulitkan bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi pihak Sarwendah membantah hal tersebut.