Minta Maaf Soal Dugaan Selingkuh, Inara Rusli Terancam Kena Denda hingga Pembatalan Kerja Sama

ERA.id - Inara Rusli menyampaikan permohonan maaf pasca isu dugaan perselingkuhannya dengan pria beristri viral. Inara juga memutuskan untuk rehat setelah pemberitaan yang menghebohkan itu.

Manajer Inara Rusli, Karina Putri, mengatakan ibu tiga anak itu menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi. Permintaan maaf itu disampaikan lantaran pemberitaan yang beredar cukup mengganggu pekerjaan.

"Kalau, kalau menyesal, menyesalnya kayak langsung ngomong, itu enggak. Cuma dia ngomong minta maaf sih sama aku. Minta maaf itu karena ada ini, ada berita ini," kata Karina, saat ditemui di kawasan Kuningan beberapa Waktu lalu.

"Bukan membenarkan atau tidak, itu bukan. Jadi dia minta maaf karena iya, jadi jadi seperti ini, jadi mengganggu pekerjaan dan lain-lain. Kalau itu ada," sambungnya.

Kirana turut membenarkan pemberitaan ini memengaruhi kerjanya sebagai manajer Inara Rusli. Sebab, banyak brand dan klien yang akhirnya mendesak klarifikasi atas kabar yang beredar.

"Iya, pastinya ada dampaknya. Dan rata-rata kan mereka bertanya, sama sih mungkin kayak, 'Ini klarifikasinya seperti apa?' Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita, kita minta waktu dulu," tuturnya.

Bukan hanya itu saja, Kirana tidak menampik kabar dugaan perselingkuhan ini sangat mengganggu pekerjaan. Apalagi dalam waktu ke depan, Inara akan menjalani kerja sama dengan beberapa project.

"Memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan, gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya. Berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih," tegasnya.

Lebih lanjut, Kirana menuturkan imbas dari pemberitaan ini Inara Rusli kemungkinan bisa menghadapi berbagai pembatalan kerja sama hingga denda yang harus ditanggung.

"Ya mungkin batal kerja sama. Batal kerja sama. Dan mungkin belum tahu juga ya, apakah ada penalty atau ada apa, nah itu belum tahu juga," pungkasnya.

Sebelumnya seorang perempuan bernama Wardatina Mawa melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang publik figur berinisial IR. Laporan itu diajukan Mawa setelah mengklaim dirinya memegang bukti dugaan perselingkuhan tersebut.

"Tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu publik figur inisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya," ujar Mawa.

"Saya serahkan ke pihak penyidik. Bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagaimestinya," tambahnya.

Sementara itu, Inara Rusli langsung membatasi kolom komentar usai berita dugaan selingkuh itu viral.