Polisi Benarkan Inara Rusli Dilaporkan Atas Dugaan Perselingkuhan dan Perzinahan

ERA.id - Polisi membenarkan selebgram Inara Rusli dilaporkan atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi.

"Benar ada laporan ke Polda Metro Jaya Sabtu (22/11) sore," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Senin (24/11/2025).

Terpisah, istri Insanul Fahmi, Wardatina Mawa menjelaskan dirinya mengetahui suaminya berhubungan dengan Inara pada Agustus lalu. Baik Inara maupin Fahmi juga telah mengakui jika telah selingkuh.

"Mengakui (selingkuh Insanul Fahmi dan Inara)," tuturnya.

Wardatina menyebut sudah tidak berkomunikasi dengan suaminya. Dia ingin fokus ke kasus hukum ini dan ingin mencari keadilan. Perempuan bercadar ini mengatakan membawa sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV dalam pelaporannya.

"Buktinya ada CCTV, CCTV, chat terkait hubungan mereka. Ada chat, ada rekaman suara juga," imbuh Wardatina.

Mantan istri Virgoun itu sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf melalui manajernya, Kirana Putri.