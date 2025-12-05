Wardatina Mawa Bongkar Pesan Terakhir dengan Insanul Fahmi, Nyesal Sempat Minta Maaf?

ERA.id - Wardatina Mawa membongkar pesan terakhir sang suami, Insanul Fahmi, sebelum ketahuan selingkuh dengan Inara Rusli. Mawa menyebut sempat meminta maaf karena sudah suudzon atau berprasangka negatif kepada suaminya.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Mawa kepada Insan sekira bulan Oktober 2025. Saat itu, kata Mawa, ia sempat memiliki prasangka buruk terhadap suaminya.

"Sampai terakhir itu saya chat IF (Insanul Fahmi), jadi itu saya minta maaf sama beliau, karena saya sudah suudzon sama beliau," tutur Mawa saat di wawancarai di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Saat Mawa mengungkapkan kecurigaannya, Insanul Fahmi kala itu justru memberikan bantahan yang sangat tegas. Insan sempat membela diri dan mengelak dirinya bermain api dari Mawa.

"Yang selalu dia bilang adalah, 'Kalau Abang jahat, Abang bakalan selingkuh, Abang bakalan berzina, Abang bakalan main cewek,' gitu-gitu," kata Mawa menirukan jawaban suaminya.

Tak lama setelah Mawa meminta maaf, ia justru mendapatkan bukti yang membenarkan kecurigaannya. Ia pun tidak menyangka suaminya bisa tega berbohong dan menutupi pernikahan siri dengan Inara Rusli.

"Dan ternyata kuasa Allah juga tiba-tiba memberikan bukti itu kepada saya," tegas Mawa.

Mawa yang kecewa pun merasa sudah dibohongi oleh sang suami sekaligus ayah dari anaknya. Ia pun memutuskan untuk melaporkan suaminya ke pihak berwajib atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan.

Namun di sisi lain, Mawa juga menjaga mental serta jejak digital yang akan ditemui oleh anaknya kelak. Mawa secara terbuka memohon kepada publik dan media untuk menjaga pemberitaan dan jejak digital terkait kasus ini.

"Saya memohon dijaga juga jejak digital juga, saya memohon supaya anak saya jangan sampai tahu perihal orang tuanya," pinta Mawa.

Lebih lanjut, Mawa berharap sang anak tidak perlu mengetahui masalah yang ia sebut sebagai urusan orang dewasa tersebut. Mawa ingin melindungi anak-anaknya dari beban konflik yang sedang ia hadapi dengan Insanul Fahmi.