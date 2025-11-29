Gary Iskak Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Motor

ERA.id - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktor Gary Iskak meninggal dunia pada Sabtu 29 November 2025.

Berdasarkan informasi duka yang diterima ERA, Gary Iskak menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 09:24 WIB di Rumah Sakit Suyoto.

"Innalillahi wa innailaihi roji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Telah berpulang ke Rahmatullah Mohamad Gary Iskak bin Irwan Santoso Iskak," demikian pesan yang diterima oleh ERA, Sabtu (29/11/2025).

Pesan tersebut juga menginformasikan bahwa jenazah Gary Iskak akan disemayamkan i rumah duka di kawasan Gintung.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum," tulis pesan tersebut.

Kabar mengenai Gary Iskak meninggal dunia ini pertama kali dibagikan oleh salah satu personel band Timlo, Ade Jigo lewat Instagram Stories. Pada unggahan itu Ade membagikan video kecelakaan yang menyebabkan Gary Iskak tewas saat mengendarai motor RX-King.

Gary yang terlihat tidak memakai helm tergeletak di jalan dengan kondisi darah yang keluar dari bagian kepala dan hidungnya. Ade Jigo saat dihubugi wartawan pun membenarkan bahwa ia menerima kabar Gary Iskak mengalami kecelakaan.

"Sekitar jam setengah satu (00:30) masuk informasi itu kalau Bang Gery kecelakaan motor. Dan dikirim video beliau sudah tergeletak, jatuh di aspal terus sama motornya," ujar Ade Jigo.

Gary Iskak meninggal dunia dalam usia 52 tahun.