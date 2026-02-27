Usai Digugat Cerai Mawa, Insanul Fahmi Pasrah Soal Rumah Tangga Bareng Inara Rusli

ERA.id - Insanul Fahmi menanggapi nasib rumah tangganya dengan Inara Rusli setelah digugat cerai oleh Wardatina Mawa. Insanul menekankan ia tidak pernah menjatuhi talak kepada Inara maupun Mawa.

Ayah satu anak itu menekankan tidak pernah mengucap talak kepada Inara maupun Mawa seperti kabar yang belakangan beredar. Tetapi ia membenarkan saat ini memilih untuk masing-masing terlebih dahulu.

"Untuk saat ini belum ada sih soal talak-menalak semuanya itu belum ada, ke semua pihak belum ada. Tapi memang ya saat ini kan kita masing-masing dulu. Gitu sih," ujar Insanul Fahmi saat dihubungi lewat sambungan Zoom, Jumat (27/2/2026).

Namun saat ditanyai bagaimana masa depan rumah tangganya dengan Inara, Insanul secara blak-blakan mengaku belum mengetahui langkah ke depan. Apalagi masalah rumah tangganya saat ini sudah meluas dan menjadi konsumsi publik.

"Yang jelas aku mau yang paling prioritas duduk dulu sama masing-masing pihak, pengen bertanya ya kan apakah bisa menjalankan visi dan goals yang sama," tegasnya.

Lebih lanjut, Insanul Fahmi memilih pasrah tentang nasib rumah tangganya, baik dengan Mawa maupun Inara Rusli. Ia memilih enggan memaksakan kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan rumah tangga.

"Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya nggak ada yang kupaksakan. Jadi harus kedua-duanya sih aku coba adil dengan pertanyaan yang sama," pungkasnya.

Diketahui Wardatina Mawa mengajukan gugatan cerai kepada Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama Medan pada 26 Februari 2026. Gugatan itu diajukan Mawa tepat di hari bahagia Virgoun, mantan suami Inara Rusli yang kini menjadi istri siri Insanul Fahmi.