Gary Iskak Ditangkap Kasus Narkoba, Istri Pilih Bungkam dan Minta Waktu Privasi

ERA.id - Istri Gary Iskak, Richa Novisha, menolak memberi pernyataan ke publik terkait penangkapan suaminya. Richa memilih bungkam dan meminta privasi sebelum menanggapi berita yang beredar.



Melalui Instagram Story-nya, Richa secara tidak langsung membenarkan adanya penangkapan tersebut yang melibatkan Gary Iskak. Pada unggahan itu, Richa sayangnya enggan memberi komentar dan memastikan kondisi suaminya baik-baik saja.



"Attention! Please give us more time ya untuk privacy. I know. I know. He is ok," tulis Richa, Selasa (24/5/2022).



