Pesan Manis Tiffany SNSD dan Byun Yo Han Usai Resmi Menikah, Siap Jadi Lebih Dewasa

ERA.id - Pasangan Tiffany Young dan Byun Yo Han resmi mendaftarkan pernikahan mereka, Jumat (27/2/2026). Keduanya pun resmi menjadi pasangan suami istri dan menanti perayaan sederhana bersama keluarga.

Kabar bahagia ini dikonfirmasi oleh agensi Byun Yo Han, TEAMHOPE lewat pernyataan resminya. Dalam pernyataan itu, agensi membenarkan tentang pendaftaran pernikahan tersebut.

"Aktris Tiffany Young dan Byun Yo Han telah menyelesaikan pendaftaran pernikahan mereka hari ini, berdasarkan kepercayaan dan cinta yang mendalam satu sama lain," ujar agensi, dikutip Mydaily, Jumat (27/2/2026).

Lalu, agensi menyampaikan bahwa pasangan ini ingin menyampaikan kabar bahagia lebih dulu kepada para penggemar sebelum muncul berita yang berkepanjangan. Hal ini pun juga menjadi salah satu rasa cinta dan penghormatan Tiffany dan Byun Yo Han kepada para penggemarnya.

Selain itu, agensi juga mengatakan pasangan bahagia ini sedang mempertimbangkan untuk menggelar pernikahan secara sederhana. Pernikahan itu hanya akan dihadiri oleh keluarga sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan tersebut.

"Mereka dengan hati-hati mempertimbangkan untuk mengadakan pernikahan sederhana dalam bentuk ibadah di mana mereka akan mengumpulkan keluarga mereka dan berbagi rasa syukur, tetapi belum ada detail seperti tanggal, waktu, atau lokasi tertentu yang telah diselesaikan saat ini," kata agensi.

Pada pernyataan itu juga disebutkan bahwa member SNSD ini akan memulai babak baru dengan sang suami. Keduanya pun akan lebih dewasa dalam menujukkan cinta dan dukungan yang diberikan oleh para penggemar.

Lebih lanjut, agensi menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang sudah dengan tulus memberi dukungan dan perhatian kepada Tiffany dan Byun Yo Han.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas perhatian Anda, dan kami meminta Anda untuk terus mendukung mereka dengan hangat agar mereka dapat melangkah maju dengan teguh dalam cinta,” pungkasnya.

Tiffany Young dan Byun Yo Han sebelumnya pernah beradu akting dalam drama Disney+ berjudul Uncle Samsik, yang dirilis pada Mei 2024. Pada Desember tahun lalu, dikonfirmasi bahwa kedua bintang tersebut menjalin hubungan.