Pensiun Usai Kena Skandal Masa Lalu, Ini 5 Film yang Pernah Dibintangi Jo Jinwoong

ERA.id - Aktor senior Korea Selatan, Jo Jinwoong, dikenal punya karakter kuat dan akting yang selalu meninggalkan kesan mendalam. Ia sering tampil dalam film dengan nuansa tegang, misterius, sampai drama yang penuh emosi. Berbagai perannya menunjukkan kemampuan akting yang matang di berbagai genre, terutama thriller dan kriminal.

Meski terkena skandal di masa lalu, tidak memungkiri sejumlah karya yang dibintangi Jo Jinwoong sangat membekas bagi pecinta film. Berikut ini film yang dibintangi Jo Jinwoong sebelum pensiun berakting.

1. Bluebeard (2017)

Bluebeard (Dok. IMDB)

Bluebeard adalah film thriller dengan suasana gelap dan misterius. Jo Jinwoong memainkan karakter dokter yang tiba-tiba terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuhan. Semakin dia mencari tahu, semakin banyak hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Setiap adegan dibuat untuk memancing rasa penasaran penonton. Ceritanya penuh teka-teki dan membuat kamu ingin menebak kebenaran sampai akhir.

2. Man of Men (2019)

Man of Men 2019 (Dok. primevideo.com)

Man of Men menampilkan sisi berbeda dari Jo Jin-woong lewat cerita yang lebih santai. Ia berperan sebagai pria yang berusaha memperbaiki hidupnya dengan bantuan seseorang yang tak terduga. Pertemuan mereka membawa perubahan besar dalam hidup masing-masing. Kisahnya hangat dan lucu, namun tetap menyimpan pesan yang kuat tentang kesempatan baru. Film ini bisa jadi tontonan yang ringan tapi tetap bermakna.

3. The Policeman’s Lineage (2022)

The Policeman’s Lineage 2022 (Dok. IMDb)

Film ini berkisah tentang dua polisi yang bekerja sama untuk mengungkap kasus besar. Jo Jinwoong memerankan polisi senior yang memiliki cara kerja berbeda dan sering mengambil keputusan yang berisiko.

Cerita semakin rumit ketika mereka menemukan fakta bahwa penyelidikan ini melibatkan pihak-pihak yang tidak terduga. Film ini cocok untuk kamu yang suka cerita tentang hukum dan rahasia di balik tugas kepolisian.

4. The Devil’s Deal (2023)

The Devil’s Deal 2023 (Dok. vidio.com)

Film ini menggambarkan dunia politik yang penuh tipu daya. Jo Jinwoong berperan sebagai sosok yang ingin mencapai kekuasaan dengan membuat kesepakatan berbahaya. Namun, pilihan itu justru membawanya ke dalam masalah yang semakin rumit. Banyak keputusan yang harus diambil dan semuanya punya risiko besar. Film ini sangat cocok untuk penonton yang suka cerita penuh strategi dan konflik kepentingan.

5. No Way Out: The Roulette (2024)

No Way Out (Dok. Disney Plus)

No Way Out menghadirkan aksi dan ketegangan sejak awal. Jo Jinwoong tampil dalam cerita tentang perburuan seorang penjahat berbahaya yang dilepas dengan tujuan tertentu. Situasi semakin sulit karena banyak pihak yang ingin memanfaatkan kondisi ini.

No Way Out menghadirkan aksi dan ketegangan sejak awal. Jo Jinwoong tampil dalam cerita tentang perburuan seorang penjahat berbahaya yang dilepas dengan tujuan tertentu. Situasi semakin sulit karena banyak pihak yang ingin memanfaatkan kondisi ini.

Alurnya cepat dan penuh plot twist. Penonton akan diajak mengikuti perjalanan penuh bahaya dan pertarungan untuk bertahan hidup.

Itu dia beberapa film Jo Jinwoong yang wajib masuk daftar tontonanmu. Ceritanya seru dan penuh kejutan di tiap judulnya. Selamat menonton!