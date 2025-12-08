Kronologi Aib Jo Jinwoong Dibongkar Dispatch, Dituduh Pernah Mencuri hingga Akhiri Karir

ERA.id - Aktor Korea Selatan Jo Jinwoong resmi menghentikan seluruh kegiatannya di dunia hiburan setelah masa lalunya muncul ke publik. Keputusannya ini diambil setelah Dispatch membongkar jejak kasus kriminal yang pernah ia lakukan saat masih remaja.

Semua berawal ketika Dispatch merilis laporan yang menyebut dugaan keterlibatan Jo dalam tindakan kriminal ketika masih SMA. Ia disebut pernah terseret kasus pencurian kendaraan, kekerasan hingga perampokan, dan sempat menjalani proses rehabilitasi remaja pada tahun 1994. Pengungkapan ini membuat Jo dihujani kritik tajam dan akhirnya memutuskan mengakhiri seluruh kegiatannya di industri hiburan Korea.

Dikutip dari Dispatch, sejumlah insiden lain yang terjadi pada awal 2010-an juga ikut terungkap. Dalam laporannya, Jo dikatakan pernah melempar es kepada aktor junior saat berada di karaoke, hanya karena sang junior menolak bernyanyi. Jo juga dituduh menampar serta menendang manajer dan rekan aktornya dalam kesempatan berbeda.

Tak hanya itu, ia juga disebut pernah mengemudi dalam kondisi mabuk setelah debut dalam film A Cruel History of the Streets pada 2007.

Namun pada 8 Desember, kontroversi semakin rumit setelah laporan lanjutan muncul. Dilansir dari Sports Seoul, seorang pejabat dari agensi Saram Entertainment mengatakan sedang menyelidiki tuduhan baru tentang kasus mengemudi dalam keadaan mabuk dan penyerangan yang dilakukan Jo Jinwoong setelah ia dewasa. Pihak agensi mengaku belum bisa memberikan pernyataan pasti karena masih mengumpulkan informasi.

Jo Jinwoong kemudian merilis pernyataan tertulis berisi permintaan maaf kepada publik melalui agensinya. Ia menyampaikan bahwa dirinya menerima seluruh komentar yang masuk dan tidak akan memberikan pembelaan apa pun.

"Saya dengan rendah hati menerima semua kritik yang diberikan. Mulai hari ini, saya menghentikan semua kegiatan dan mengakhiri karier saya sebagai aktor," tulis Jo dalam pernyataannya.

Kasus ini juga berdampak pada proyek besar terbarunya yaitu Signal 2, yang dijadwalkan tayang pada 2026. Setelah syuting dikabarkan selesai, masa depan drama tersebut kini belum pasti. Banyak penonton mempertanyakan apakah proyek itu akan tetap dilanjutkan atau justru ditangguhkan hingga adanya kejelasan dari pihak produksi.

Agensi Jo Jinwoong, Saram Entertainment, sebelumnya membantah tuduhan kekerasan seksual terkait kasus lama Jo, tetapi mengakui adanya kesalahan yang dilakukan sang aktor ketika masih di bawah umur.

Kini, dengan munculnya laporan baru tentang kejadian saat Jo sudah dewasa, pihak agensi berada dalam tekanan besar untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka tentang dugaan perilaku Jo selama bertahun-tahun.

Dengan banyaknya kontroversi yang muncul, Jo Jinwoong kini menjadi salah satu aktor senior yang paling banyak dibicarakan karena kasusnya. Sambil menunggu penjelasan lebih lanjut dari agensi dan pihak terkait, keputusannya untuk mundur bukan hanya karena masa lalunya, tetapi juga karena beberapa masalah baru yang terus terungkap ke publik.