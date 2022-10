Bakal Rilis Film yang Dibintangi Arawinda Kirana, Sutradara Gina S. Noer Tuai Kritikan, Kenapa?

ERA.id - Sutradara Gina S. Noer menuai kritikan publik usai mengumumkan akan merilis film yang dibintangi oleh Arawinda Kirana. Seperti diketahui, sebelumnya Arawinda dituding sebagai pelakor dan melakukan hubungan seksual di rumah yang ditinggali oleh istri sah pria tersebut.



Akibat skandal tersebut, pengumuman perilisan film oleh Gina S. Noer yang dibintangi oleh Arawinda ini sontak tak mendapat tanggapan baik dari publik. Pengumuman tersebut disampaikan Gina S. Noer di cuitan Twitternya, sekaligus membagikan poster film.



"Ini kisah Lisa & Sarah. Lihat, dengar, & rasakan persahabatan mereka. Lebih dekat. Lebih erat. Starvision & Wahana Kreator mempersembahkan: Like & Share, 8.12.2022 di bioskop," tulis Gina S. Noer, pada Jumat (14/10/2022).



"Kak Gina kalau kesalahan Arawinda ini bisa Anda tolerir karena film ini akan tayang setelah kejadian zina sama suami orang itu, kesalahan Gofar Hilman sama Andi Bachtiar Yusuf bisa anda toleris ga di masa depan? Sama-sama aib tapi kita sebagai manusia gemar pilih kasih," balas netizen pada cuitan pengumuman film tersebut.



Balasan netizen tersebut tampak mendapat respons dari Gina S. Noer. Ia menyampaikan bahwa kasus Arawainda dengan Gofar dan Andi berbeda. Ia juga menegaskan bahwa dirinya memercayai akan konsep pertobatan seseorang jika melakukan kesalahan.

Cuitan Gina S. Noer dan balasan netizen (Twitter)





"1, beda konteks kasus. 2, gue bilang sendiri kok ke Ucup dan, pernah ngetweet soal Gofar mengenai proses: maaf, konseling ke psikolog, dan kembali ke publik. Bahkan dlm kasus pelaku kekerasan, lembaga seperti Yayasan Pulih, punya konseling untuk pelaku. Gue percaya konsep tobat," jawab Gina S. Noer.



Pernyataan Gina S. Noer tersebut sontak mendapatkan banyak balasan lagi dari netizen lainnya. Mereka menyayangkan sikap Gina yang tampak mendukung Arawinda, padahal sang aktris belum ada memberikan klarifikasi atau meminta maaf terkait tudingan jadi pelakor.



"Mana ada permintaan maaf, ngerasa salah juga ngga. No, I won't wish u well on this movie sorry," kata netizen lain.



"Minta maaf juga belom keles. For me is a big no, cancel culture harus ditegakkan biar orang kapok dan gak egois. Tobat itu urusan ybs sama Tuhan, tapi harus diselesaikan dulu antar manusianya," ucap yang lain.



"Minta maaf sama istri sah aja gak gimana tobat, nih sutradara harusnya ikut dicancel culture juga," sambung yang lain.