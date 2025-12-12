Main Film Horor Pertama Kali, Hamish Daud Jadi Polisi yang Sayang Istri

ERA.id -

Hamish Daud terlibat dalam film horor berjudul Malam 3 Yasinan pasca bercerai dari Raisa. Hamish mengungkap dirinya tidak pernah casting demi bermain di film ini.

Pria kelahiran 1980 itu mengaku tidak tahu saat dirinya akan dicasting berperan di film Malam 3 Yasinan. Ia hanya menerima ajakan dari sang sutradara, Yannie Sukarya, untuk datang ke rumahnya dengan alasan kumpul bersama teman-teman.

"Saya diajak ke rumahnya Yannie, katanya bakal kumpulan teman-teman. Teman-teman ini geng kita semua. Terus pas nyampe, ada meja agak formal gitu, terus duduk. Terus ngobrol-ngobrol bisik-bisik. Ternyata aku jadi casting mereka. Ini dia, aku enggak tahu. Tapi ya karena kita udah lama kenal, jadi kayak internal casting," ungkap Hamish saat menghadiri press conference film Malam 3 Yasinan di Kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Sang sutradara yang sudah mengenal Hamish merasa bahwa Hamish sangat cocok untuk memerankan karakter Baskara sebagai polisi.

"Iya langsung Hamish. Terus dia juga pas denger ceritanya, langsung excited banget, kenapa? Dia sebenernya belum pernah main horor. Tapi karakternya di sini adalah seorang polisi yang kuat, tapi dia pengen jaga anaknya dan dia tuh berada di lingkungan keluarga yang toxic," ucap Yannie.

Dalam film ini Hamish memerankan karakter Baskara, seorang polisi yang sayang dengan istrinya namun terjebak dalam konflik keluarga.

"Saya di sini berperan sebagai Baskara, polisi. Di sini saya terjebak karena emm saya sayang banget sama istri. Sebagai polisi ada moral tinggi, cuma keluarga saya yang ternyata banyak internal compromise," ujar Hamish.

Hamish mengakui bahwa tantangan terbesarnya saat syuting adalah ketika adegan marah meledak-ledak. Adegan itu, kata Yannie, berhasil dikeluarkan oleh Hamish dengan sempurna.

"Pokoknya nanti ada satu scene, yang dia harus meledak-ledakkan emosinya gitu ya. Nah itu yang, yang berat, tapi Hamish akhirnya bisa delivery keren banget di scene itu. Itu paling tantangan terberat dia adalah, di scene itu ya," kata Yannie.

"Semua break down nangis," tambah Hamish.

Hamish pun mengakui bahwa kondisi syuting yang melelahkan, mulai jam 12 malam sampai subuh yang membuat adegan itu semakin intens.

"Itu karena kita udah pagi banget. Kita pengen tidur. Jadi mungkin meledak karena udah (capek),” ucap Hamish.

Film Malam 3 Yasinan akan tayang pada 8 Januari 2026.