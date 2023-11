Ramai Isu Suka Sewa Wanita Open BO di Bali, Hamish Daud Pilih Lakukan Hal Ini Bersama Raisa

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan ramainya isu Hamish Daud suka menyewa wanita Open Booking (BO) di Bali. Banyak netizen yang menyayangkan karena Hamish Daud sudah memiliki istri cantik, Raisa dan satu anak, Zalina.

Di tengah ramainya isu dirinya sering menyewa wanita Open BO saat berada di Bali, Hamish Daud memilih untuk bungkam. Ia jusru asyik membagikan momen bersama pelantun lagu "Could It Be" dengan anaknya.

Dalam video itu, Raisa tengah bermain pantai bersama Zalina di pagi hari. Hamish Daud mengambilkan momen kebersamaan Raisan dengan Zalina dari kejauhan.

Raisa dan Zalina (Foto: Instagram stories/@hamishdw)

Isu ini bermula dari salah satu akun TikTok yang membagikan artikel membahas soal Raisa yang mengidap penyakit Anxiety Disorder, gangguan mental menyebabkan rasa cemas berlebihan dan tidak wajar.

Yang paling menjadi sorotan adalah komentar salah satu akun TikTok yang menyebut mantan kekasih Nadine Chandrawinata ini sering menyewa wanita open BO di Bali.

"Padahal suaminya juga kalau di Bali itu sering banget BO sama temen gue yang LC (pemandu karaoke) di Bali. Hahaha, nggak tau aja lu yaya," tulis akun @beyondd*****

Isu Hamish Daud Open BO (Foto: TikTok/@raisahamish1)

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka justru tak kaget melihat komentar tersebut. Sebab, banyak artis yang selingkuh di Bali.

"Bukan rahasia, banyak artis yang sama keluarga adem ayem di Bali ya have fun," komentar akun @cathy****

"Kita yang receptionis/FO diem-diem aja ya guys sksksk," tulis akun @ur_bby_*****

"Wah jadi makin tau ya dunia artis tuh kayak apa," kata akun @akbarhilal*****

"Udah dari zaman dulu kayaknya artis kalau keluar kota atau manggung kerjaan pasti carinya itu." lanjut akun @ciianaktun****

Sampai saat ini, baik pihak Raisa maupun Hamish Daud belum memberikan klarifikasi. Hanya saja, manajer Hamish Daud, Vitalia Ramona membantah sang aktor sering menyewa wanita open BO. Ia merasa komentar netizen tidak berdasarkan bukti dan hanya omong kosong belaka.