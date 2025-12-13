Main Film Horor Komedi Sebelum Dijemput Nenek, Wavi Zihan Ngaku Penasaran Lihat Hantu

ERA.id - Wavi Zihan, pemeran Nisa di film Sebelum Dijemput Nenek mengungkap alasan dirinya mau bermain di film bergenre horor komedi. Wavi blak-blakan ia ingin sekali bisa melihat hantu dengan bermain film horor.

"Aku enggak ada pengalaman sama sekali lihat hantu, sebenarnya salah satu alasan aku sering main film horor karena itu," ungkap Wavi saat berkunjung ke kantor ERA pada Jumat (12/12/2025).

Hal tersebut merupakan sebuah kesamaan yang dimiliki dirinya dengan karakter Nisa yang akan diperankan. Bagi Wavi, karakter Nisa yang digambarkan sebagai kembang desa ini sedikit memiliki kemiripan dengannya.

"Sama-sama pengen ngelihat hantu tuh kayak gimana," katanya.

Nisa, karakter yang diperankan Wavi merupakan kembang desa yang tinggal satu kampung dengan Hestu yang diperankan oleh Angga Yunanda, Akbar diperankan oleh Dodit Mulyanto, dan Kotrek diperankan oleh Oki Rengga.

"Nisa ini kembang desa yang sebenarnya kalau teman-teman lihat nanti, dia tuh karakternya sangat lugu, kalem, perempuan banget. Tapi di balik itu, Nisa punya ketertarikan terhadap hal-hal yang supranatural. Makanya dia tuh pengen banget sebenarnya ketemu sama hantu," ucapnya.

Karakter Nisa yang menjadi kembang desa sangat diidolakan oleh seluruh desa, termasuk Hestu. Namun, karakter Nisa yang sesungguhnya akan terlihat saat adegan mencari siapa yang akan dijemput oleh nenek dan ikut nenek ke alam baka.

Wavi mengaku film Sebelum Dijemput Nenek yang bergenre horror komedi ini menjadi film komedi pertamanya. Meski beban komedi bukan berada pada dirinya, namun ia merasa tantangan terbesarnya ada pada komedi.

"Jadi aku tuh baru kali ini ya dapat project yang tiap mau take tuh deg-degan. Padahal tuh beban komedinya bukan di aku. Tapi kayak pertama kali ini film komedi aku kan, ternyata komedi itu jauh lebih berat," ujarnya.

Selain itu, perempuan berusia 28 tahun itu mengaku ingin menerima tawaran main film ini salah satunya juga karena ia mengetahui akan beradu akting dengan komedian senior serta Angga Yunanda.

"Karena aku tahu aku bakal main sama aktor yang udah senior seperti Angga, terus Bang Oki Rengga, Mas Dodit. Jadi aku tertarik banget," pungkasnya.

Meski baru pertama kali satu project dengan para senior, namun chemistry mereka tetap mengalir dengan cepat.

"Sebenarnya terbantu sama para komika ini yang sering jadi ice breaking juga. Terus kita ngobrol-ngobrol bareng juga di set. Tapi memang jadwalnya mereka tuh sibuk banget. Jadi kita memang bonding-nya malah pas di lokasi syuting ya, tapi enggak ada masalah sih. Secepat itu kita bisa bonding," jelasnya.

Menurut aktris yang juga menjadi model itu, film Sebelum Dijemput Nenek adalah film yang emosional, absurd, dan nyeleneh.

Film Sebelum Dijemput Nenek akan tayang pada 22 Januari 2026.