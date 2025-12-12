Demi Dalami Peran di Penerbangan Terakhir, Jerome Kurnia Belajar dari Pilot Aktif

ERA.id - Jerome Kurnia mengungkap proses pendalaman karakter sebagai pilot dalam film Penerbangan Terakhir. Jerome mengaku sempat mengikuti workshop secara langsung dengan pilot aktif.

Sesi workshop tersebut membuatnya memahami bagaimana proses kerja, prosedur teknis, hingga pola pikir seorang pilot profesional.

"Kita melakukan workshop bersama pilot yang memang masih aktif. Jadi, bisa ngobrol banyak sama beliau,” kata Jerome saat ditemui di Visual Media Studios pada Jumat (12/12/2025).

Jerome juga mempelajari dinamika jabatan di dalam kokpit, termasuk peran kapten dan co-pilot. Di workshop, pilot aktif yang mendampinginya memberi penjelasan mengenai stereotip dalam dunia penerbangan.

"Captain itu yang paling tinggi. Kalau mau marah-marah, itu terserahkan. Kasarnya, ya, bukan, bukan mau bilang jadi dia bisa, "Oke, lu mau disuruh keluar dari, dari, dari cockpit," itu, ya, Captain boleh lah melakukannya gitu," ucap Jerome.

Selama proses syuting khususnya di bandara, Jerome menjadi paham suasana kerja kru penerbangan. Pemahaman itu terlihat dari sikap kapten, co-pilot, dan pramugari yang dipandang dengan posisi terkuat dan bandara menjadi area kantor mereka yang luas.

"Itu tuh setelah riset, mereka tuh ngerasa, ya, itu kantornya, dia tuh paling terkuat. Paling luas di situ," tuturnya.

Selain belajar langsung dari pilot asli, Jerome juga mencari referensi untuk perannya sebagai Deva di film Penerbangan Terakhir. Awalnya ia membaca naskah sebelum memperkaya karakter.

Jerome menyebut setidaknya ada lima orang yang dijadikan referensi menggambarkan karakter Deva. Setelah itu, Jerome mempresentasikan hasilnya kepada sutradara Benni Setiawan.

"Ya, tapi kan maksudnya dia punya authority tersendiri, dia punya mental state tersendiri. Nah, kalau itu semua udah, coba dipresentasikan ke Pak Beni, ke Pak Toni, dan lain-lain. Dan kalau memang cocok ya udah," tutur Jerome.

Film Penerbangan Terakhir menceritakan Kapten Deva Angkasa (Jerome Kurnia) seorang pilot tampan yang menggoda banyak pramugari terutama Tiara (Nadya Arina). Di balik kabin pesawat, tersembunyi permainan cinta mereka yang penuh manipulasi.

Film ini mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 15 Januari 2025.