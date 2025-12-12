Satu Mobil Berhenti di Tol Tegal, Ternyata Penumpangnya Sudah Jadi Mayat Semua

ERA.id - Sebanyak empat orang ditemukan tewas dalam mobil Toyota bernomor polisi B 1973 KVA di KM 284+800 Tol Tegal, Jawa Tengah, pada Kamis kemarin.

Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Kabupaten Tegal Sri Harso Pamoro di Tegal mengatakan pihaknya mendapatkan rujukan empat korban pada Kamis siang.

"Para korban sedang diproses autopsi dimulai sejak pukul 17.00 WIB. Baru satu jenazah," kata Sri Harso Pamoro,

Menurut dia, empat jenazah tersebut terdiri atas tiga orang dewasa dan satu anak yaitu berinisial IW (39), warga Kota Bekasi, P (40) warga Kabupaten Pacitan, WY (38) warga Kota Bekasi, dan seorang anak berinsial MTW (8).

Mobil tersebut berhenti di KM 284 ruas Tol Pejagan-Pemalang, Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Pamapta Polrea Tegal Ipda Galih Adi Pranoto mengatakan seluruh proses penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan humanis.

“Kami mengamankan area, melakukan pengecekan menyeluruh, serta berkoordinasi dengan Unit Inafis untuk identifikasi lanjutan. Semua prosedur dilaksanakan dengan cermat dan sesuai SOP," katanya.

Adapun penyebab meninggalnya para korban, kata dia, pihak Polres Tegal belum bisa memberikan penjelasan karena para korban masih dalam proses otopsi.