Akui Bingung dan Menyesal, Key SHINee Pilih Hiatus Sementara Usai Kena Skandal Bibi Suntik

ERA.id - Key SHINee meminta maaf kepada public usai Namanya terseret dalam polemik 'bibi suntik' atau Ibu Lee. Key mengaku tidak mengetahui Ibu Lee bukan dokter.

Lewat sebuah surat resmi yang dibagikan Key lewat Instagram-nya, member SHINee ini meminta maaf karena sudah membuat para penggemar khawatir. Key pun mengaku bingung sekaligus gelisah dengan fakta yang terungkap baru-baru ini tentang bibi suntik.

"Saya pun bingung dan gelisah dengan fakta-fakta yang baru terungkap, dan saya mohon maaf karena tidak dapat segera mengatur pikiran saya dan memperjelas apa yang akan saya lakukan ke depannya," tulis Key.

Key tidak memungkiri dirinya merasa menyesal dan malu karena sudah melukai kepercayaan banyak orang. Namun ia memastikan akan merefleksikan dirinya demi kebaikan.

"Saya akan dengan tekun melakukan segala yang saya bisa terkait masalah ini. Saya akan sekali lagi meluangkan waktu untuk merenungkan diri dan lingkungan sekitar saya," tuturnya.

Sementara itu, agensi Key, SM Entertainment menjelaskan kronologi artisnya bisa terlibat dalam kejahatan bibi suntik. Agensi menyebut Key mendapat rekomendasi untuk mendapat perawatan di tempat bibi suntik yang saat itu megaku sebagai dokter.

"Key terus menerima perawatan di rumah sakit tersebut, dan pada beberapa kesempatan baru-baru ini ketika kunjungan ke rumah sakit sulit dilakukan, ia menerima perawatan medis di rumah," jelas agensi.

"Karena percaya bahwa Ibu Lee adalah seorang dokter dan Ibu Lee tidak memberikan indikasi sebaliknya Key tidak menyadari bahwa menerima perawatan di rumah dapat menimbulkan masalah," sambungnya.

Lalu, agensi mengatakan bahwa Key baru menyadari lisensi dokter yang selama ini diklaim milik bibi suntik itu ternyata palsu setelah kontroversi ini muncul. Hal ini pun menyebabkan kebingungan di diri Key sekaligus membuat dirinya memutuskan untuk rehat dari kegiatan.

"Menyadari keseriusan masalah ini, Key telah memutuskan untuk menarik diri dari kegiatan yang dijadwalkan saat ini dan mengundurkan diri dari program-program yang ia ikuti," tegas agensi.

Diketahui sebelumnya, nama Key SHINee terseret kontroversi comedian Park Na Rae atas tuduhan menerima pelayanan medis ilegal seperti resep palsu dan infus IV yang dikategorikan sebagai obat resep dari bibi suntik.

Key terseret rumor dirinya menerima layanan medis ilegal setelah muncul foto seekor anjing yang menyerupai hewan peliharann Key, pesan dengan Key, dan lainnya di akun Instagram bibi suntik.