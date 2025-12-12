Onew SHINee Ikut Terseret Kasus Bibi Suntik, Ini Kronologinya

ERA.id - Lee Jin-ki, atau yang lebih dikenal sebagai Onew, leader dari boygroup SHINee, kembali menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam kontroversi terkait dugaan praktik medis ilegal yang melibatkan sosok "bibi suntik". Onew membantah dirinya terlibat dengan Bibi Suntik.

Lewat pernyataan resmi agensinya, Griffin Entertainment, Onew mengaku ia sempat mendatangi klinik tempat A bekerja pada April 2021. Namun Onew menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan atas rekomendasi kenalan, dan saat itu hanya mendapatkan perawatan kulit biasa.

Agensi juga menegaskan bahwa fasilitas klinik tersebut kecil, sehingga sulit bagi Onew mengetahui bahwa A terlibat kontroversi mengenai izin praktik medis. Sedangkan CD bertanda tangan yang diberikan Onew disebut hanya bentuk ucapan terima kasih.

"Kami sangat menyesalkan cerita-cerita palsu tentang artis kami disebarkan tanpa pandang bulu. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi dan hak artis kami," tulis pihak agensi, dikutip Sport Seoul, Jumat (12/12/2025).

Rumor tersebut muncul setelah publik menemukan foto-foto kedekatan sang artis dengan pelaku, sehingga memunculkan dugaan bahwa Onew turut menerima perawatan tanpa izin. Situasi ini berkembang cepat dan membuat publik menuntut penjelasan resmi dari agensi.

Kasus ini berawal dari komedian bernama Park Na-rae, yang diduga menerima perawatan medis illegal dari seorang wanita berinisial A. Wanita tersebut kemudian dijuluki publik sebagai "bibi suntik", setelah komunitas medis mengajukan pengaduan terkait praktik medis tanpa izin, penyalahgunaan jabatan, serta unggahan foto-foto dirinya mengenakan atribut dokter.

Nama Onew terseret setelah beberapa unggahan media sosial A menampilkan Compact Disc (CD) bertanda tangan Onew dan foto kebersamaan mereka. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa Onew mungkin juga menerima layanan ilegal. Publik kemudian mempertanyakan hubungan keduanya, mendorong agensi Onew untuk merilis klarifikasi resmi agar rumor tidak semakin meluas.

Setelah pernyataan tersebut rilis, perhatian publik beralih pada reaksi netizen. Menurut laporan Koreaboo, banyak netizen yang menilai bahwa klarifikasi Griffin Entertainment cukup jelas dan responsif. Komentar seperti "Ini baru respons normal,” serta “Semuanya soal perawatan kulit,” muncul di berbagai platform.

Di sisi lain, beberapa netizen mempertanyakan mengapa SM Entertainment, agensi Key SHINee yang fotonya juga sempat beredar, belum memberikan pernyataan apapun.

Sementara penyelidikan terhadap "bibi suntik" A terus berlanjut, agensi berharap klarifikasi ini dapat menghentikan kesalahpahaman yang berkembang di publik.

Onew sendiri tidak memberikan pernyataan tambahan setelah rilis agensi merilis pernyataan, tetapi Langkah cepat ini dinilai cukup untuk meredaan kekhawatiran penggemar yang sempat mempertanyakan keterlibatannya.

Kasus mengenai A masih diproses, sementara akun media sosial A telah dihapus untuk menghindari sorotan lebih lanjut.