Punya Jiwa Introvert, Cinta Brian Pilih Rayakan Natal dan Tahun Baru di Rumah Bersama Keluarga

ERA.id - Menjelang penutupan tahun 2025, aktor Cinta Brian sudah menyiapkan rencana hangat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Alih-alih pergi berlibur ke luar kota atau luar negeri, Cinta Brian memilih untuk tetap berada di Jakarta demi berkumpul bersama adik-adiknya.

Pemain film Dowa Juseyo ini mengaku sudah melakukan sejumlah persiapan sejak jauh hari, salah satunya dengan menghias rumah dengan pohon natal demi menghadirkan suasana Natal yang kental.

"Kalau aku sama adik-adikku kita udah bangun Christmas Tree-nya. Kita juga akan ngerayain kemungkinan di rumah ya. Karena kalau ke Bali kasihan juga kan adik-adik yang kerja di sini, lagi stripping. Jadi aku lebih baik berkumpul sama mereka," ujar Cinta Brian saat ditemui di Epicentrum, Selasa (16/12/2025).

Bagi Cinta, momen Natal bukan soal kemewahan, melainkan kebersamaan. Selain rencana doa bersama dan memasak, ia juga sudah menyiapkan agenda seru berupa tukar kado dengan tema yang tidak biasa.

"Aku planning bakal ngadain tuker kado di rumah. Ya enggak jelas tapi kadonya. Kado yang enggak jelas, kado yang lucu-lucu, yang bikin ketawa kayak gitu-gitu sih," tuturnya.

Tak hanya Natal, untuk malam pergantian tahun pun Cinta lebih memilih kenyamanan rumah daripada berkegiatan di luar. Ia mengaku memiliki sisi introvert yang membuatnya merasa tidak nyaman berada di tengah kerumunan banyak orang.

Baginya, perayaan akhir tahun yang ideal adalah kehangatan di dalam rumah bersama keluarga inti.

"Tahun Baru yang harusnya buat aku nyaman, ya stay at home with my family pastinya, itu adalah impianku di Tahun Baru. Kalau crowded itu benar-benar buat aku stressful. Kadang-kadang aku bisa freeze kayak bingung mau ngomong apa," pungkasnya.

Ia mengaku memiliki tradisi tahunan berupa barbeque santai di belakang rumah bersama adik-adiknya, Junior Roberts dan William Roberts. Bahkan untuk urusan melihat kembang api, Cinta lebih memilih menyaksikannya secara daring atau melalui panggilan video dari teman.

"Tahun Baru biasanya aku sama Junior, William, kita setiap tahun pasti barbeque-an. Itu tradisi yang kita lakuin, masak di belakang rumah. Itu selalu. Terus kita nonton, paling YouTube. Jadi kita lihat aja kembang apinya dari video call orang. Itu lucu banget sih dari HP. Cuman buat ke sana itu, mungkin aku belum siap sih ya. Kayak deg-degannya, ramainya, aduh, enggak bisa," ungkapnya.