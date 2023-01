Dianugerahi Gelar Ksatria, Gitaris Queen Brian May: Saya Akan Melakukan yang Terbaik

ERA.id -Gitaris grup band Queen, Brian May, mendapat kehormatan setelah dianugerahi gelar ksatria oleh Raja Charles III. May mengaku senang dan akan melakukan yang terbaik dengan gelar barunya.

Brian May merupakan satu dari 1.100 orang yang dihormati dalam daftar Penghargaan Tahun Baru pertama Raja Charles III, Jumat (30/12/2022). Brian May mengaku senang menyandang gelar baru tersebut lewat sebuah video di Instagram-nya.



"Terima kasih banyak atas semua pesan ucapan selamat Anda setelah pengumuman gelar ksatria saya. Saya sangat senang dan sangat tersentuh oleh cinta yang datang dari Anda dan dukungannya," kata Brian May.



Lalu, terkait gelar 'Sir' yang diperolehnya, gitaris 75 tahun itu mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi layak dengan gelar tersebut.



"Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi layak. Untuk saat ini selamat malam dan terima kasih dan banyak cinta, dari Sir Bri," tutupnya.

Dalam keterangan di samping video, rocker yang baru saja mendapatkan gelar kebangsawanan itu dengan bercanda menulis, "Cheers all! Sir Bri. Oke... Kalau mau formal... Dr Sir Brian Harold May, CBE. Bri," tulisnya.



May sebelumnya tampil di perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth pada bulan Juni, dan di atap Istana Buckingham pada Golden Jubilee 2022. Ia bergabung bersama musisi lain yang menerima gelar ksatria seperti Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Jagger, Elton John, Rod Stewart, dan Tom Jones.



Menurut situs wab keluarga kerajaan, penghargaan itu diberikan atas kebijaksanaan raja untuk mengakui orang-orang di Inggris yang telah menunjukkan layanan atau prestasi yang patut dicontoh dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing.



"Sebagai 'fountain of honour' di Inggris, Ratu memiliki satu-satunya hak untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang yang layak dari semua lapisan masyarakat, sebagai pengakuan publik atas jasa, layanan, atau keberanian mereka," bunyi pernyataan keluarga kerajaan.



Selama masa pemerintahan Elizabeth, penerima penghargaan diumumkan dua kali setahun antara Daftar Penghargaan Tahun Baru dan saat ulang tahun resminya di bulan Juni. Daftar kehormatan terbaru ini merupakan yang pertama dari masa pemerintahan Raja Charles setelah pengangkatannya pada bulan September.