Cerita Arif Brata Main Film Suka Duka Tawa, Belajar Suara Batin hingga Minder dengan Enzy Storia

ERA.id - Komika Arif Brata, pemeran Rais dalam film Suka Duka Tawa mengaku belajar mendalami inner monologue atau suara yang ada dalam pikiran. Arif harus menahan diri untuk tidak membuat gerakan berlebihan demi peran tersebut.

Berperan sebagai Rais, Arif harus memerankan karakter yang tidak pernah ia coba sebelumnya. Ia pun belajar mendalami suara dalam pikiran demi peran tersebut.

"Saya betul-betul belajar tuh inner monologue,” ungkap Arif saat ditemui di press screening dan press conference Suka Duka Tawa di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Arif mengatakan untuk mendalami inner monologue, ia harus menahan gestur tubuhnya, karena hal itu menjadi bagian penting dalam perannya sebagai Rais.

"Kayak gerakannya sedikit saja, karena kami tuh stand up comedy ya, karena jujur di stand up kan ada act out (mengekspresikan emosi) gerakan yang begitu, sementara di film ini harus agak ditahan,” ujarnya.

Arif mengaku senang saat mendapat tawaran film Suka Duka Tawa karena premisnya yang dekat dengan dirinya, yaitu stand up comedy. Terlebih, ia sudah mengenal para komika yang menjadi lawan mainnya.

"Ya saya senang karena membaca ini, premis utamanya adalah dari stand up comedy. Jadi udah sangat dekat lah kita dan pertemanan di komunitasnya juga sangat relate begitu di komunitas stand up di Indonesia juga seperti itu. Jadi untuk masalah dibilang akting, Alhamdulillah aman-aman aja,” katanya.

Namun, Arif sempat merasa kaget saat mengetahui akan beradu akting dengan Enzy Storia, artis yang ia kagumkan.

"Sumpah ini, Enzy, saya agak starstruck (kagum hingga menjadi salah tingkah) pertama kali reading. Benar, sumpah. Saya lihat, ‘Ya Allah, ini Enzy. Enzy yang di YouTube, yang di TV, yang sering wawancara orang kan'," jelasnya.

Bahkan, ia mengaku sempat merasa minder ketika tahu lawan mainnya adalah Enzy.

"Jadi ada rasa perasaan minder," katanya.

Meski demikian, hal itu tidak membuatnya mundur, ia justru memperkuat bonding agar mendapatkan chemistry yang lebih baik.

"Pada saat reading dan acting coach, nah di situ kita mulai bonding," tuturnya.

Film Suka Duka Tawa merupakan film drama komedi yang menceritakan kisah masa kecil Tawa yang pahit karena ditinggal ayahnya. Namun, justru popularitasnua sebagai komedian melejit dengan menjadikan kisah masa kecilnya yang pahit dan aib ayahnya sebagai materi stand up comedy.

Suka Duka Tawa tayang pada 8 Januari 2026.