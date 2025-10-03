Cerita Enzy Storia Takut Ajak Maxime Bouttier Bertemu, Sebut Berbahaya

ERA.id - Enzy Storia mengaku takut mengajak Maxime Bouttier membangun chemistry di film Yakin Nikah. Ketakutan itu tak lepas dari status Maxime yang berstatus kekasih Luna Maya.

Ketakutan itu diungkapkan Enzy Storia kala ia harus membangun chemistry sebagai Niken yang merupakan kekasih dari Arya (Maxime Bouttier). Enzy justru lebih leluasa membangun kedekatan dengan Jourdy Pranata yang memerankan karakter Gerry.

"Kalau misal pendekatan sama Jourdy somehow kita sering ketemu di luar dari reading dan lain-lain. Kalau ketemu Maxime di luar reading kan agak gak mungkin ya kan? Saya juga bahaya dong sama suami saya gitu kan," kata Enzy Storia saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Kenyamanan Enzy dan Jourdy itu lebih nyaman lantaran Niken memiliki hubungan jauh lebih lama dengan Gerry. Bersama dengan Gerry, Niken bisa menjadi lebih lepas.

"Jadi kalau sama Jourdy itu kenapa lebih lepas karena hubugannya lebih lama. Niken betumbuh bersama Gerry, jadi karakter Niken itu ya Niken yang di SMA itu, jadi dia akan lebih lepas," tuturnya.

Sementara Bersama dengan Arya, karakter Niken yang dimainkan jauh lebih dewasa dan memikirkan masa depan. Tetapi Niken dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia tidak menerima cinta yang setara dari Arya.

"Ketika dia sama Arya dia sudah lebih dewasa, Niken yang masa sekarang, Niken yang sudah terbentuk, Niken yang udah mikirin masa depan. Niken tuh cinta loh sama Arya, tapi dia ngerasa Arya nggak ngasih cinta yang sama yang dia berikan," imbuhnya.

Diketahui selama proses syuting film Yakin Nikah, Maxime Bouttier masih berstatus sebagai kekasih Luna Maya. Sedangkan Enzy Storia sudah menikah dengan Maulana Kasetra.

Yakin Nikah akan tayang serempak di bioskip mulai 9 Oktober 2025.