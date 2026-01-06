Cerita Taskya Namya Main Film Alas Roban, Sempat Disangka Kerasukan Sungguhan

ERA.id - Taskya Namya berbagi cerita dan pengalaman terlibat dalam film Alas Roban garapan sutradara Hadrah Daeng Ratu. Taskya mengaku senang sekaligus banyak menciptakan adegan secara spontan selama di lokasi syuting.

Berperan sebagai Bude Tika, Taskya merasa senang akhirnya bisa terlibat di film garapan Hadrah Daeng Ratu. Bagi Taskya, film Alas Roban menjadi karya pertamanya dengan Hadrah.

"Happy banget juga bisa sama Bu Hadrah akhirnya, director pertama juga. Banyak yang pertama ya? Pertama jadi hantu, pertama jadi supir ambulans, saya pertama di-direct sama director hits perempuan di Indonesia," ujar Taskya saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Selain merasa bangga bisa terlibat dengan film ini, perempuan yang akrab disapa Kiya ini mengaku banyak menciptakan adegan spontan di set bersama dengan Michelle Ziudith. Ia dan Michelle mencari formula yang tepat demi menciptakan suasana keluarga kecil dengan banyak ketegangan.

"Buat tadi yang kayang-kayang itu juga, itu baru ada di set. Disuruh makan malam... sebelum makan malam ya kayaknya? Atau sebelum makan malam?" tutur Kiya.

Dari hasil rembukan bersama para pemain dan juga sutradara, Taskya pun harus bisa menyesuaikan gestur dari Gendis (Fara Shakila) yang juga menjadi pemeran utama di Alas Roban.

Bahkan, kata Kiya, Hadrah sempat mengira dirinya benar-benar kesurupan selama di set.

"Dan itu baru bikin bener-bener di tempat, sampai Bu Hadrah ngira aku kesurupan beneran, enggak apa-apa," imbuhnya.

Alas Roban berkisah tentang Sita (Michelle Ziudith), seorang ibu tunggal yang pindah ke Semarang demi pekerjaan barunya. Namun selama perjalanan, bus mereka mogok di jalur Alas Roban yang terkenal angker.

Sejak saat itu teror mistis di mana Gendis diganggu sosok Dewi Raras akibat janji ritual yang terlupakan, memaksa Sita melakukan ritual penyelamatan di hutan tersebut. Film horor ini diangkat dari legenda jalur Pantura dan akan tayang 15 Januari 2026.