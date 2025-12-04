Debut Main Film Horor, Ini Alasan Michelle Ziudith Pilih Alas Roban

ERA.id - Aktris Michelle Ziudith mengungkap alasan menerima tawaran film horor Alas Roban. Film horor pertama bagi Michelle ini disebut memiliki cerita yang dekat dengan masyarakat.

Debut di film horor, Michelle mengatakan bahwa proyek ini menjadi tantangan baru baginya di dunia seni peran. Ia pun mengungkap kisah Alas Roban tidak asing dan cukup dekat dengan dirinya.

"Ini horor pertamaku. Iya, aku baru pertama kali syuting horor ini. Ini itu folklore yang enggak asing aku dengar, cuman memang aku enggak ulik lebih dalam," kata Michelle saat berkunjung ke kantor ERA.

Aktris berdarah campuran Belanda, Jepang, dan Indonesia itu menjelaskan bahwa ketertarikan utamanya muncul karena cerita yang begitu melekat pada masyarakat. Menurutnya, nama Alas Roban sudah lama terdengar, namun ia belum pernah mendalami kisah lengkapnya sebelum menerima proyek ini.

Ia menambahkan bahwa hutan-hutan seperti Alas Roban dan Alas Purwo memiliki misteri masing-masing yang sudah lama menjadi bagian dari cerita rakyat. Bahkan selama proses mendalami cerita, Michelle dibuat terkejut oleh sejarah kelam yang tersimpan di lokasi tersebut.

"Ternyata tuh Alas Roban punya misteri dan tragedi yang cukup lama bertumpuk-tumpuk," ujarnya.

Lalu, kata Michelle, bahwa kawasan itu dulunya adalah hutan yang dibelah untuk pembangunan jalan, sehingga banyak cerita musibah dan kecelakaan yang muncul dari masyarakat setempat.

Tak hanya mendengar dari cerita, Michelle dan tim juga merasakan langsung suasananya. Proses syuting dilakukan tepat di kawasan Alas Roban, membuat pengalaman horornya terasa lebih nyata.

"Mistisnya sangat kental sekali dan aku ngerasain sendiri. Kita syuting langsung di Alas Roban-nya," ungkapnya.

Michelle menyebut bahwa suasana, cerita, dan keyakinan warga setempat membuat proyek ini terasa semakin kuat sebagai film horor. Karena itu, ia menilai Alas Roban menjadi pilihan tepat sebagai debutnya di genre ini.

"Menurutku ini cerita yang menarik untuk launching di dunia horor," ujarnya menutup pembicaraan.

Film Alas Roban akan segera tayang di seluruh bioskop mulai 15 Januari 2026.