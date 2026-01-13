Main Film Toksik Bareng Pacar, Nadya Arina Sempat Curiga Kena Love Bombing Jerome Kurnia

ERA.id - Pasangan kekasih Nadya Arina dan Jerome Kurnia terlibat di satu film yang sama, Penerbangan Terakhir. Nadya mengungkap ia sempat curiga Jerome melakukan love bombing kepada dirinya.

Kecurigaan itu dikatakan Nadya setelah ia mendalami karakter Tiara di film Penerbangan Terakhir. Nadya yang turut membaca skrip secara penuh pun menemukan kemiripan sifat Jerome Kurnia dengan Kapten Deva.

"Pas baca adegan-adegan yang toksik banget, aku cuma melihat dia dan membatin, "Ih, dia pernah kayak gini deh kayaknya." Jangan-jangan ini cuma love bombing lagi. Tapi benar, aku sempat tanya ke dia, kamu nggak kayak gitu kan?” ujar Nadya saat Press Conference film Penerbangan Terakhir di Epicentrum, Kuningan, Senin (12/01/2026).

Nadya pun tidak menampik dirinya sempat kesal saat mengetahui karakter Deva yang dimainkan kekasihnya. Baginya sulit untuk menerima orang yang memiliki karakter toksik seperti Deva.

"Sebagai Nadya, baca skripnya aja udah tekanan batin. Kok bisa ada cowok sebrengsek ini," tegasnya.

Sementara itu, Jerome juga mengatakan beradu akting dengan kekasih sendiri di dunia nyata sangat sulit untuk dilakukan. Ia bahkan membangun chemistry dari awal demi menciptakan hubungan di dalam film agar terlihat nyata.

"Kalau kita main dengan aktor yang tidak kita kenal, kita membangun sesuatu yang baru dari nol berdasarkan karakter kita. Tapi kalau sudah kenal, apalagi pasangan, kesulitannya adalah bagaimana cara meruntuhkan apa yang kita tahu tentang satu sama lain dan membangunnya lagi dari nol sebagai karakter," tutur Jerome.

Film Penerbangan Terakhir mulai tayang 15 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia.