Kenang Masa Awal Terjun Dunia Film, Prilly Latuconsina Sempat Kena Stigma Negatif

ERA.id - Prilly Latuconsina mengenang masa sulit saat dirinya pertama kali terjun ke dunia film sepuluh tahun lalu. Prilly mengaku sempat diragukan aktingnya lantaran lahir dari dunia sinetron.

Pemeran Risa dalam Danur Universe ini mengaku pada saat itu ada banyak batasan atau stigma kuat antara aktor sinetron dan aktor film. Banyak yang tidak yakin bahwa dirinya layak berada di layar lebar.

"Sepuluh tahun lalu, stigma bahwa aktor sinetron itu nggak pantes di film ada lho. Saya banyak baca komentar itu di media sosial gitu. 'Tapi kan dia pemain sinetron, emang bisa main film? Kan beda cara syuting sinetron dan film'. Jadi banyaklah yang nggak yakin kalau saya itu deserve ada tempat di film," ujar Prilly Latuconsina saat ditemui di Agora XXI, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Meski sempat diterpa komentar miring di media sosial, Danur menjadi titik balik yang membuktikan kualitas aktingnya di dunia film.

“Tapi karena Danur banyak yang nonton dan ternyata film horor yang juga menawarkan sesuatu hal yang berbeda, ya akhirnya banyak yang, 'Oh iya, enggak, nggak ngaruh kok mau aktor sinetron atau film kalau memang dia berdedikasi untuk akting, belajar, dan terus pengin improve, ya semua orang berhak punya tempat' gitu,” ungkapnya.

Tak hanya soal karir pribadi, bagi Prilly, Danur juga menjadi penyelamat wajah film horor Indonesia yang sempat dianggap "ecek-ecek" dan hanya menjual kontroversi. Sejak saat itu, standar film horor nasional mulai naik dan kembali dihargai penonton.

"Dan akhirnya ternyata film Danur itu menjadi awal lagi film horor bisa diproduksi dan berkualitas. Nggak ada image horor ecek-ecek jaman dulu yang, 'Ah, kalau film horor pasti ada adegan-adegan gimananya nih', 'Ah, kalau film horor pasti nggak berkualitas'. Tapi setelah Danur, banyak film-film horor yang bagus-bagus sampai hari ini gitu," pungkasnya.

Kini, Danur tidak hanya sukses besar bagi karir Prilly, tapi juga berhasil memiliki penonton yang sangat setia. Prilly pun merasa bersyukur karena para penggemar bukunya terus bertumbuh menjadi penonton bioskop yang selalu menantikan kelanjutan ceritanya.

Film Danur The Last Chapter siap tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Lebaran 2026.