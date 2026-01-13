Jadi Bidan di Film Sengkolo: Petaka Satu Suro, Aulia Sarah Belajar Langsung dari Bidan Profesional

ERA.id - Aulia Sarah mendapat tantangan baru di film Sengkolo: Petaka Satu Suro. Aulia harus memerankan bidan dan menjadi ibu hamil dengan karakter bernama Rahayu.

Karakter bidan yang dimainkan Aulia Sarah ini memaksa dirinya harus melakukan riset mendalam. Ia bahkan belajar langsung dari bidan demi mendalami karakter tersebut.

"Kebetulan di reading pun ada workshop bareng sama bidan beneran. Karena aku nggak ngerti caranya ngecek perut hamil tuh seperti apa, cara melahirkan seperti apa," kata Aulia saat Press Conference film Sengkolo: Petaka Satu Suro di Epicentrum, Kuningan, Selasa (13/01/2026).

Seiring berjalannya jadwal syuting, aktris berumur 34 tahun itu merasa semakin terhubung dengan karakter Rahayu secara emosional. Ia menilai Rahayu sebagai simbol perempuan yang terpaksa kuat.

"Akhirnya aku merasa dekat dan mengenal karakter Rahayu yang sangat rapuh, banyak luka. Jadi aku kayak ngerasa, ah berat banget ya jadi Rahayu," ujarnya.

Bahkan setelah syuting berakhir, Aulia membutuhkan waktu berhari-hari untuk melepaskan karakter Rahayu yang melekat dalam dirinya, berbeda dengan peran yang pernah ia jalani sebelumnya.

"Aku agak sulit melepas Rahayu berhari-hari loh baru bisa lepas dari Rahayu gitu," pungkasnya.

Film horor Sengkolo: Petaka Satu Suro mulai tayang 22 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia.