Jadi Adik Kevin Julio, Abun Sungkar Ngaku Sempat Sungkan, Kenapa?

ERA.id - Kevin Julio dan Abun Sungkar dipertemukan dalam film yang sama Titip Bunda di Surga-Mu. Abun mengaku sempat sungkan dengan Kevin Julio lantaran harus berperan sebagai adiknya.

Rasa canggung itu dirasakan Abun lantaran ia harus berperan sebagai adik dari Kevin Julio. Abun mengaku lebih santai beradu akting dengan Acha Septriasa daripada Kevin Julio.

"Sama Kak Acha mudah sih, cuman sama yang mas-mas ini (Kevin Julio) susah,” ucap Abun sambil bercanda saat menghadiri press conference di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Abun mengaku sempat merasa segan karena harus bermain bersama aktor yang lebih senior. Namun, suasana tersebut berubah setelah mereka menjalani proses reading bersama.

"Awalnya segan, takut lah sama mas-mas senior. Tapi ternyata baik banget, ngobrol, mengayomi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum pengambilan gambar, mereka selalu berdiskusi untuk menentukan arah adegan.

"Setiap sebelum take pasti diolah lagi. Enggak mungkin langsung masuk set tanpa ngobrol dulu," kata Abun.

Menurut Abun, diskusi yang kadang disertai debat kecil justru membantu membangun hubungan sebagai siblings yang terasa lebih hidup.

“Ada debat-debat tipis. Namanya juga siblings,” tutupnya.

Di sisi lain, Kevin menekankan komunikasi menjadi kunci utama membangun chemistry. Ia dan para pemain lain, termasuk Acha Septriasa dan Abun Sungkar, banyak menghabiskan waktu untuk berbincang, baik saat reading maupun sebelum masuk ke lokasi syuting.

"Kita banyak ngobrol banget, dari proses reading sampai sebelum masuk ke set. Kita diskusi terus, kita gali ulang karakternya," ujar Kevin.

Aktor yang kerap disapa Keju itu menyebut proses tersebut penting, terlebih karena karakter yang ia perankan merupakan pengalaman baru baginya. Kevin pun merasa terbantu dengan kehadiran Acha dan Abun yang sama-sama aktif berdiskusi.

"Kita enggak asal main. Selalu dibicarakan dulu, dari tektokan sampai pembawaan tiap adegan," katanya.

Film Titip Bunda di Surga-Mu segera tayang di bioskop mulai 5 Februari 2026.