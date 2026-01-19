Prilly Latuconsina Mendadak Mundur dari Sinemaku Pictures, Omara Esteghlal: Selamat Sayang!

ERA.id - Prilly Latuconsina memutuskan untuk keluar dari rumah produksi Sinemaku Pictures. Ia juga mundur dari jajaran kursi direksi dan pemegang saham.

Keputusan ini disampaikan Prilly lewat unggahan di Instagram pribadinya. Pada unggahan dengan judul 'Aku Pamit' itu, Prilly menyatakan mundur dari posisinya.

"Hari ini, secara resmi aku menyatakan pengunduran diriku dari Sinemaku Pictures, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai anggota direksi," tulis Prilly, dikutip ERA, Senin (19/1/2026).

Pemeran Risa dalam Danur Universe itu pun turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Umay Shahab dan Yahni Dhamayanti serta tim di Sinemaku Pictures.

Prilly menekankan keputusan mundur ini adalah langkahnya untuk memulai hal baru yang ingin dibangun dengan penuh tanggung jawab.

"Keputusan ini lahir dari kebutuhan untuk memiliki ruang di mana aku dapat memikul tanggung jawab sepenuhnya atas visi dan suara kreatif yang ingin aku bangun," tegasnya.

Namun demikian, ia menegaskan akan tetap berkarya dengan gaya dan caranya sendiri di industri perfilman Indonesia.

"Pengunduran diri ini bukanlah akhir, justru sedang mencari bentuk dan ruang yang lebih jujur denganku. Aku akan terus berkarya, melanjutkan cerita-cerita yang ingin aku perjuangkan, di ruang dan cara baru yang lebih baik sebagai bentuk kontribusi, kepada industri yang telah membesarkanku," tutupnya.

Keputusan Prilly untuk mundur dari Sinemaku Pictures ini pun mendapat dukungan penuh dari sang kekasih, Omara Esteghlal. Omara mengaku bangga dengan langkah berani Prilly dan akan tetap mendukungnya.

"I'm really proud of you my love. Aku turut bahagia untuk keputusanmu yang hebat. I am your number 1 supporter. Kami semua tidak sabar melihat langkah-langkah hebat selanjutnya! Congratulations and good luck baby!!" tulis Omara.

Sinemaku Pictures adalah rumah produksi yang didirikan sejak 15 Oktober 2019 oleh Umay Shahab dan Prilly Latuconsina. Di tahun 2020, Sinemaku Pictures mulai menjalankan proyek pertamanya dalam memproduksi film panjang berjudul Kukira Kau Rumah yang tayang dibioskop pada Februari 2022.