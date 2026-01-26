Keluar Sinemaku Pictures, Prilly Latuconsina Cari Kerjaan Baru, Langsung Diserbu Perusahaan Besar

ERA.id - Prilly Latuconsina kembali mencuri perhatian publik lewat keputusannya di media sosial. Kali ini Prilly mulai mencari pekerjaan di laman LinkedIn miliknya usai mundur dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Lewat unggahan tersebut, Prilly menjelaskan bahwa status Open to Work yang ia pasang bukan karena minim aktivitas, melainkan sebagai bentuk keinginannya untuk belajar dan menjajal pengalaman baru di luar dunia yang selama ini ia geluti.

"Jangan kaget dulu ya. Aku menyalakan badge #OpenToWork bukan karena kekurangan aktivitas, tapi karena lagi ingin belajar hal baru," tulis Prilly, dikutip dari unggahannya, Senin (26/1/2026).

Selama ini, Prilly dikenal aktif di industri film dan manajemen bisnis. Namun kini, ia mengaku tertarik untuk menantang dirinya di ruang yang berbeda, salah satunya dengan mencoba pengalaman offline sales.

Menurutnya, bertemu langsung dengan konsumen, berbincang, memahami kebutuhan mereka, hingga melihat bagaimana sebuah produk benar-benar diterima di lapangan menjadi hal yang ingin ia pelajari lebih dalam.

"Ketemu orang langsung, ngobrol, memahami kebutuhan mereka, sampai belajar bagaimana sebuah produk benar-benar diterima dan dirasakan langsung oleh konsumen,” lanjutnya.

Unggahan tersebut pun ramai mendapat respons. Menanggapi salah satu komentar, Prilly melontarkan candaan yang ikut mencuri perhatian. Sejumlah akun besar perusahaan pun berlomba-lomba untuk meminang Prilly menjadi bagiannya.

"Yukkk kita meeting jam 4 sore ini Kak @prillylatuconsina96," tulis akun @menjadimanusi****

"Kakkkkk, mau kt interview jd tim sales wedding gakkk??? Tapi takut diinterview balik @sgvm.id @cibis_thegallery," komentar @azilav****

"Kakk cobain yang PP KRL lwt stasiun tn abang," ujar @oleve****

"Punten, izin jump-in ya kak. Kalo debutnya langsung di Sensodyne Lab weekend depan aja gimana?" kata akun @sensodyneindon****

"KAK PERUSAHAAN AKU LAGI OPEN LOKER ADMIN GUDANG WKWKWK," tulis @doseof****

"Pril, mau bantu buka toko @zaskiamecca_id ? Kita lagi banyak buka Pop Up menuju ramadhan nih. Hehe," kata Haykal Kamil

Diketahui langkah ini diambil tak lama setelah Prilly mengumumkan pengunduran dirinya dari Sinemaku Pictures. Ia menyatakan mundur sebagai jajaran direksi dan pemegang saham di rumah produksi tersebut.

Meski sudah keluar dari Sinemaku, Prilly menegaskan dirinya tetap akan berkarya dan terbuka pada peluang baru. Saat ini, ia mengaku masih dalam tahap eksplorasi dan terbuka untuk berdiskusi dengan banyak pihak.