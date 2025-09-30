Perankan Alya di Film Rangga & Cinta, Jasmine Nadya Pancing Emosi Lewat Lagu

ERA.id - Jasmine Nadya mengungkap rahasia di balik adegan penuh emosional di film musikal Rangga & Cinta. Jasmine memilih untuk mendengarkan lagu hingga Kembali mengingat masalah yang ia alami.

Dalam film Rangga & Cinta, Jasmine Nadya berperan sebagai Alya, salah satu sahabat Cinta (Leya Princy) yang mengalami masalah pada keluarganya. Jasmine pun harus bergulat dengan kesedihan dan emosi yang diluapkan secara bersamaan.

Demi meresapi kesedihan untuk adegan emosional, Jasmine mengaku menyiapkan hal itu sehari sebelum menjalankan syuting. Persiapan itu dia lakukan dengan mengumpulkan emosi dan masalah yang pernah dihadapi.

"Jadi, H-1 harus disiapin kayak, 'Oke, gue harus ngumpulin semua masalah yang pernah gue alamin sebelumnya'," kata Jasmine Nadya saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Meski sudah menyiapkan sehari sebelum syuting, Leya Princy yang mendapat curhatan dari Jasmine Nadya menuturkan bahwa sahabatnya itu sempat kebingungan. Bahkan Jasmine disebut sempat memikirkan adegan emosional itu sebulan sebelum syuting.

"Dia tuh, tahu enggak sih? Dia tuh berbulan-bulan sebelum (adegan emosional) itu, kita tuh nanyain, "Itu gimana?" "Entar aja lah, entar aja, gua enggak mau mikirin." Enggak tahunya (berhasil)," tutur Leya.

Di sisi lain, pelantun "Seiring" ini mengungkap metode lain yang ia gunakan untuk memantik emosi dan air mata. Menurutnya, mendengarkan music sangat membantu Jasmine Nadya membangkitkan kesedihan serta berdiskusi dengan sutradara, Riri Riza.

"Sebelum take, biasanya aku kayak dengerin lagu, lagu yang bikin-bikin aku sedih. Terus ngobrol juga sama Mas Riri. Dia tuh kalau ngomong juga bikin aku sedih," imbuh Jasmine.

"Emang, Mas Riri tuh mancing banget," timpal Leya.

Film Rangga & Cinta dijadwalkan tayang di bioskop mulai 2 Oktober 2025.