Pesan Haru Adik Lula Lahfah: Hancur Banget Hati Aku

ERA.id - Adik tercinta mendiang Lula Lahfah, Shaquille Sultan Pahlevi meluapkan kesedihannya atas kepergian sang kakak tercinta. Shaquille meminta maaf lantaran belum sempat mengajak Lula pergi jalan-jalan dengan uangnya.

Pada serangkaian foto di Instagram-nya, Shaquille membagikan potrte kenangan bersama Lula Lahfah dari kecil hingga tumbuh dewasa. Ia juga terlihat membagikan foto bersama kakak tertuanya, Farah Dibba Shavira.

"Cantikkuuuuu kenapa cepet cepet amaat eh? Kupikir kamu baik-baik saja.. maafin aku. Padahal aku pengen gantian bayarin trip kita kalo jalan- jalan tau sejak kaka gapernah lupa untuk mengantarku ke berbagai tempat. Kamu alasan mengapa aku selalu berusaha memberikan yang terbaik," tulis Shaquille.

Tidak berhenti sampai di situ, ia juga menuturkan bahwa para sahabat Lula mengungkap kebanggaan atas dirinya. Ia pun juga menjadi saksi bahwa banyak orang yang mengantar kepergian Lula serta kehilangan.

"Btw sahabat kmu bilang katanya kmu sekarang bangga sama aku ya? Banyak banget temen temen ka Lul dateng dan mereka memberitahuku betapa hebatnya kamu sebagai teman, itu bikin aku lega buat kamuu," ungkapnya.

Namun ia tidak menampik saat mendapat kabar Lula sudah tiada hatinya hancur begitu saja.

"Butuh beberapa saat dari pas dapet kabar sampe nerima kaka udah pergi. Ancur banget hati aku ka Lul," imbuhnya.

"Aku tahu kau ingin aku terus berjuang dan itulah yang akan kulakukan... untukmu. Allah cinta kamu mashaAllah. Al Fatihah," tutupnya.

Diketahui Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia pada Jumat (23/1/2026) di apartemennya di Kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Lula ditemukan tidak bernyawa dengan mengenakan pakaian putih, celana hitam serta dibalut selimut.

Kematian Lula Lahfah pun dibenarkan oleh pihak kepolisian yang mendapat laporan tersebut. Polisi juga menjamin tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh Lula.

"Tidak ada tanda tanda penganiayaan, namun ditemukan obat-obatan sama surat rawat jalan dari RSPI," kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1).