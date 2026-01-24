Greta Irene: Lula Teman Terbaik Laura

ERA.id - Kakak mendiang Laura Anna, Greta Irene, mengungkap kehilangan mendalam atas kepergian Lula Lahfah. Irene menyebut Lula salah satu sahabat terbaik Laura Anna.

Dalam pernyataannya, Irene mengaku terkejut dengan kabar meninggalnya Lula yang ramai diberitakan.

"Kaget sih, kaget banget. Cuman ya memang semuanya sudah rencana Tuhan," ujar Irene usai prosesi pemakaman di TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1/2026).

Irene mengenang Lula sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam hidupnya dan keluarganya. Menurutnya, Lula bukan hanya sahabat dekat Laura Anna semasa hidup, tetapi juga menjadi teman yang berarti bagi dirinya.

"Buat aku, dia salah satu teman terbaiknya Laura, teman terbaik aku juga sekarang," ucap Irene.

Ia menggambarkan Lula sebagai pribadi yang selalu hadir untuk orang-orang terdekatnya. Di mata Irene, almarhumah dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan dan setia menemani sahabat-sahabatnya dalam berbagai situasi.

"Dia bener-bener selalu ada untuk teman-temennya. Salah satu teman yang bisa diandalkan," katanya.

Di akhir pernyataannya, Irene meminta publik untuk mendoakan Lula Lahfah agar mendapatkan ketenangan. Ia juga menyampaikan harapannya agar Lula dapat kembali bertemu dengan Laura Anna.

"Aku mohon doanya ya. Semoga dia tenang di sisi sana, bisa ketemu lagi sama Laura," tutup Irene.

Kepergian Lula Lahfah membawa duka bagi banyak orang yang mengenalnya. Pernyataan Greta Iren menunjukkan bahwa almarhumah memiliki arti penting bagi sahabat dan orang-orang terdekatnya.