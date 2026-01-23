Polisi Usut Kematian Lula Lahfah, Ditemukan Sekuriti di Apartemen

ERA.id - Polisi membenarkan selebgram Lula Lahfah ditemukan tewas di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (23/1/2026). Jasad korban pertama kali ditemukan sekuriti.

"Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa. Korban ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 18.44 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

Budi tak mau bicara banyak. Dia hanya menambahkan polisi masih mengusut kasus ini dan mencari penyebab pasti Lula meninggal dunia.

Ihwal betul tidaknya selebgram ini tewas diduga karena overdosis atau tidak, mantan Kapolres Malang Kota ini menyebut hal tersebut akan diketahui berdasarkan hasil autopsi.

"Saat ini petugas kepolisian Satreskrim Jaksel masih melakukan olah TKP untuk mendalami peristiwa tersebut, berkoordinasi dengan pihak keluarga," ucapnya.

Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari dunia selebritas Tanah Air. Pemengaruh media sosial, Lula Lahfah, dikabarkan meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan yang diterima ERA, Lula Lahfah dikabarkan meninggal dunia akibat henti jantung. Surat keterangan kematian Lula pun beredar di media sosial.

"Menyatakan bahwa TELAH MENINGGAL DUNIA saudara Lula Lahfah pada tanggal 23 Januari 2026 tepatnya pukul 19.20 WIB dikarenakan atau disebabkan oleh henti jantung atau henti nafas," demikian keterangan yang beredar di media sosial, Jumat (23/1/2026).

Isu ini pun semula berawal dari cuitan akun X @cacabil99 yang membagikan tangkapan layar pesan singkat berisi informasi kematian Lula. Pada isi pesan itu, dikatakan Lula Lahfah meninggal dunia satu jam lalu dengan kondisi tubuh yang sudah kaku.

"Lula Lahfah meninggal. Kasian. Dari pagi ga ada kabar ditemuin 1 jam yang lalu. Udah biru badannya," tulis pesan tersebut.

Bukan hanya itu saja, sejak berita itu beredar di media social X, akun Instagram Lula pun langsung dibanjiri ucapan duka cita sekaligus keterkejutan para kerabat dekatnya.

Di sisi lain, Weird Genius yang dikomandoi oleh Reza Arap sekaligus kekasih Lula pun memilih untuk membatalakan penampilan ereka di detik akhir penampilan.

"Dengan berat hati, kami Weird Genius, mengonfirmasikan bahwa Weird Genius tidak dapat tampil pada acara OPPO malam ini dikarenakan kabar duka oleh salah satu member kami (saat ini dalam kondisi yang tidak kondusif untuk berada di atas stage)," demikian keterangan WG.

"Kondisi ini sungguh berada di luar kuasa kami, mohon maaf sehingga acara tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana," sambungnya.