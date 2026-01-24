Duka Reza Arap Ditinggal Kekasih Selamanya: Doain Lula Ya

ERA.id - Suasana duka mendalam menyelimuti prosesi pemakaman Lula Lahfah yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan rekan-rekan terdekat almarhumah.

Tampak sejumlah publik figur hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, salah satunya adalah sang kekasih Lula Lahfah, Reza Arap. Mengenakan pakaian serba hitam, Reza terlihat terpukul namun tetap tegar mendampingi pihak keluarga selama prosesi berlangsung.

Dalam sebuah momen singkat yang dipantau langsung oleh ERA, Reza Arap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan.

"Oke buat teman-teman wartawan, terima kasih buat yang sudah datang," ujar Reza Arap saat ditemu di pemakaman TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1/2026).

Tidak banyak kata yang bisa diucapkan oleh personel Weird Genius tersebut di tengah suasana berkabung. Sambil mendampingi keluarga Lula, ia memberikan pesan singkat kepada publik untuk terus mendoakan mendiang.

"Kirim doanya juga buat Lula," ungkap Reza.

Prosesi pemakaman diakhiri dengan tabur bunga dari keluarga besar dan para sahabat. Reza terlihat sempat limbung saat mendekat keluarga pusara Lula.

Ia kemudian terlihat mengusap gundukan tanah yang menyelimuti tubuh Lula dan sesekali mencium papan nisan sang kekasih.

Diketahui Lula Lahfah ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di kawasan Dharmawangsa, Kamis (23/1/2026). Lula ditemukan tidak sadarkan diri setelah pekerja rumahnya tidak bisa masuk dan menghubungi keamanan apartemen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Lula dinyatakan henti jantung dan henti nafas. Ia juga sempat berjuang melawan sejumlah penyakit termasuk gerd hingga batu ginjal.