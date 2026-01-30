Laura Moane Stres Dialog Pakai Bahasa Sunda di Sunda Emperor

ERA.id - Rumah produksi Sapawave Films resmi merilis tampilan pertama dari film Sunda Emperor. Film ini dibintangi Laura Moane hingga Bilal Fadh. Laura mengaku sulit untuk berbahasa Sunda di film ini.

Film Sunda Emperor berkisah tentang kisah tiga sahabat dalam sebuah perjalanan pencarian jati diri dan sejarah, Sunda Emperor. Cerita berkembang dari sebuah simbol koin peninggalan kerajaan Sunda yang menjadi pemicu petualangan, sekaligus membuka ruang eksplorasi nilai budaya, persahabatan, dan identitas.

Laura Moane yang memerankan karakter Eti mengatakan film ini menjadi karya pertamanya yang menggunakan bahasa Sunda. Ia pun banyak belajar pelafalan bahasa Sunda mulai dari reading hingga berdiskusi langsung dengan pemain lainnya.

"Jujur, memerankan Neng Eti jadi tantangan tersendiri buat aku, terutama karena film ini 100 persen menggunakan bahasa Sunda. Dari awal proses reading hingga saat syuting aku banyak banget belajar dan dibimbing oleh sutradara serta teman-teman cast di lokasi syuting," ujar Laura dalam keterangan yang diterima ERA, Jumat (30/1/2026).

"Mulai dari pelafalan hingga cara bertutur kata agar terdengar natural saat aku mengucapkan bahasa Sunda," sambungnya.

Angling Sagaran yang menyutradarai sekaligus menulis naskah untuk Sunda Emperor mengatakan film ini akan menyuguhkan cerita yang segar dengan pendekatan yang berbeda dari film daerah pada umumnya. Film ini memadukan unsur drama, komedi, dan petualangan dalam balutan budaya Sunda yang autentik, tanpa kehilangan relevansi dengan penonton masa kini.

"Melalui film ini, kami ingin membuktikan bahwa cerita daerah memiliki kekuatan besar untuk tampil di layar lebar secara modern tanpa kehilangan akar budayanya.” tutur Angling.

Selain menyuguhkan karya dengan bahasa Sunda, film ini juga menghadirkan sejumlah kreator asli Sunda yang akan menambah ciri khas dan kekuatan sendiri.

Produser Much Risman mengatakan kehadiran Sunda Emperor sebagai film berbahasa daerah yang memiliki daya saing di level nasional. Melalui proyek ini, Sapawave Films tidak hanya memproduksi sebuah tontonan, tetapi juga membangun ruang bagi cerita lokal untuk tampil dengan standar produksi yang modern, relevan, dan memiliki nilai komersial yang kuat.

"Sunda Emperor kami hadirkan sebagai representasi bagaimana budaya bisa dikemas secara segar dan komunikatif untuk penonton masa kini, tanpa kehilangan identitasnya. Ini adalah langkah Sapawave Films untuk terus mendorong cerita daerah agar mendapat tempat yang layak di industri perfilman Indonesia," katanya.

Film ini dibintangi oleh Laura Moane, Bilal Fadh, Maghara Adipura, Vansa Be, Itings Meledax, dan Yujeng Hensem. Film ini dijadwalkan segera tayang di bioskop seluruh Indonesia.