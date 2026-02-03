Virgoun Batalkan Sepihak Pertemuan dengan Komnas Perlindungan Anak, Kenapa?

ERA.id - Musisi Virgoun batal mendatangi kantor komnas perlindungan anak untuk klarifikasi usai dilaporkan oleh mantan istrinya, Inara Rusli. Virgoun membatalkan pertemuan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, menyebut Virgoun (Vi) membatalkan rencana klarifikasi yang seharusnya dijadwalkan hari ini. Padahal, kata Agustinus, Virgoun sudah berencana hadir.

"Berdasarkan informasi yang sebelumnya kami terima, Bapak Vi berencana untuk memenuhi surat panggilan kita. Tentang hari ini, kami meminta klarifikasi atas pelaporan yang dilakukan oleh Ibu IR. Tadinya kita menyambut baik ya, ditanggapi dengan cepat oleh Bapak Vi," ujar Agustinus kepada wartawan, di kantor Komnas Anak, Jakarta Timur, Selasa (3/2/2026).

Namun, menurutnya, Virgoun membatalkan kehadirannya secara mendadak dan meminta penundaan hingga minggu depan.

"Bapak Vi membatalkan pertemuan hari ini dan ditunda untuk sementara sampai minggu depan," jelasnya.

Saat ditanya mengenai alasan penundaan tersebut, Agustinus mengaku belum mendapat keterangan resmi dari vokalis Last Child itu.

"Belum disebutkan alasannya, tapi untuk kesiapannya beliau kemungkinan ditunda sampai ke minggu depan," katanya.

Meski demikian, Komnas Anak tetap menghormati keputusan tersebut. Namun, Agustinus menekankan agar proses klarifikasi tidak berlarut-larut demi kepentingan anak yang terlibat dalam kasus ini.

"Tentu kita Komnas Anak menghormati kalau memang untuk sementara waktu belum bisa hadir memenuhi agenda kita hari ini. Tapi kami berharap, kalau ada perubahan untuk bisa lebih cepat, kami pastinya akan mengapresiasi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlambatan dalam penanganan kasus berpotensi berdampak pada kondisi psikologis anak.

"Karena jangan sampai ini berlarut-larut, nanti anak yang bisa mendapat efeknya untuk mentalnya," tutup Agustinus.

Sebelumnya, Inara Rusli resmi melaporkan Virgoun kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atas tuduhan membawa paksa anak-anaknya. Inara dalam pengakuannya mengaku kesulitan untuk bertemu anak-anaknya usai pesoalan dugaan perzinahan dengan Insanul Fahmi muncul.