Virgoun Siap Mediasi dengan Inara Rusli, Rumahnya Juga Bakal Dicek Komnas PA

ERA.id - Musisi Virgoun memberikan klarifikasi terkait aduan mantan istrinya, Inara Rusli, ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tentang dugaan menghalangi akses ketiga anaknya. Virgoun pun siap menjalani mediasi hingga menerima kunjungan dari Komnas PA di kediamannya.

Kuasa hukum Virgoun, Sandy Arifin menjelaskan bahwa selama menjalani proses klarifikasi dengan Komnas PA, pihaknya sepakat untuk dua point penting yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Sandy menekankan pihak Virgoun siap untuk melakukan mediasi.

“Kami tadi sepakat untuk berikutnya, kita bersama Pak Ketua, Pak Agus Sirait, dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami (Virgoun) untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. Itu yang pertama,” kata Sandy ditemui di kantor Komnas PA, Selasa (10/2/2026).

“Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan, yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi,” sambungnya.

Sandy melanjutkan bahwa vokalis band Last Child ini berkomitmen untuk hadir apabila mediasi dengan Inara Rusli terlaksana. Namun proses mediasi itu masih menunggu jadwal yang ditetapkan oleh Komnas PA.

“Klien kami akan kooperatif untuk mengikuti mediasi tersebut agar beritanya tidak simpang siur,” tegas Sandy.

Diketahui Virgoun memenuhi panggilan Komisi Nasional Perlindungan Anak pada Selasa (10/2/2026) guna dimintai klarifikasi terkait aduan Inara Rusli. Selama pemeriksaan klarifikasi dilakukan, Virgoun ditanyai tujuh pertanyaan seputar aduan Inara Rusli tentang pembatasan akses anak-anak.