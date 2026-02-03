Ardit Erwandha Merasa Dijebak Gabung Tunggu Aku Sukses Nanti, Sempat Pikir Film Komedi

ERA.id - Komika Ardit Erwandha kembali ke layar lebar lewat film terbarunya, Tunggu Aku Sukses Nanti. Terbiasa tampil dengan karakter komedi, Ardit justru mendapat tantangan berbeda karena harus memerankan banyak adegan emosional dalam film tersebut.

Ardit mengaku awalnya mengira film ini adalah film komedi. Namun saat proses casting, ia justru diminta memainkan adegan emosional. Hal itu membuatnya merasa sempat “tertipu” oleh sutradara film ini, Naya Anindita.

"Karena awalnya Naya ngajak, 'Dit, ini gue ada film komedi.' Casting ya sedihlah, terus apaan nih komedinya mana? 'Nanti, komedinya pas syuting,' gitu. Alah, ada gitu-gitunya. Susah ya,” ujar Ardit Erwandha saat ditemui di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Meski sempat kaget dengan perubahan karakter yang biasa ia perankan, Ardit mengatakan proses aktingnya terasa lebih terbantu karena ia sudah cukup lama bekerja bersama Naya Anindita.

"Sebenarnya itu terbantu karena sebelumnya saya jadi comedy consultant di Naya juga di Imperfect Series selama dua tahun. Jadi kurang lebih saya sudah tahu seleranya Mbak Naya gimana. Maksimal tuh tiga kali take sudah dapet yang diinginkan," ungkapnya.

Selain itu, Ardit merasa karakter Arga yang ia perankan cukup dekat dengan kehidupan pribadinya, terutama soal dinamika keluarga.

"Sejujurnya saya dan Naya itu sama-sama sosok Arga di keluarga masing-masing. Jadi sedikit banyak paham bagaimana rasanya," jelasnya.

Meski demikian, Ardit mengaku sempat merasa gugup saat pertama kali menjalani proses reading. Pasalnya, ia harus beradu akting dengan para aktor senior yang selama ini ia kagumi.

"Di awal reading jujur deg-degan. Ibu saya Lulu Tobing, bapak saya Ariyo Wahab. Tante-tante dan nenek saya juga orang-orang yang saya idolakan,” ujarnya.

Namun, rasa gugup tersebut perlahan menghilang saat proses syuting berjalan. Ardit menilai suasana kerja yang kolektif membuat seluruh pemain dan kru saling mendukung satu sama lain.

Film Tunggu Aku Sukses Nanti yang dibintangi Ardit Erwandha sebagai Arga, bersama Lulu Tobing, Ariyo Wahab, Maudy Effrosina, dan Afgan, dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada momen Lebaran 2026.