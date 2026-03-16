Murka Dituduh Pelaku Pelecehan Sesama Jenis, Ustaz Solmed Tempuh Jalur Hukum

ERA.id - Pendakwah kondang Sholeh Mahmoed Munawir atau yang dikenal dengan nama panggung Ustaz Solmed buka suara terkait namanya terseret kasus dugaan pelecehan sesama jenis. Ustaz Solemd pun akan melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan fitnah atas tuduhan tersebut.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026), Ustaz Solmed membantah semua tuduhan soal dugaan pelecehan seksual sesama jenis. Ia menyebut tuduhan itu salah alamat.

"Ya, itu adalah salah sasaran. Jadi SAM itu bukan saya. Jadi mereka itu salah menduga, dipikir SAM saya. Dipikir nama saya itu Soleh Ahmad Mahmud," ujarnya.

Suami April Jasmine ini menjelaskan imbas konten fitnah yang menuduh dirinya sebagai pelaku pelecehan seksual sesama jenis. Namun Ustaz Solmed yang membuat klarifikasi di akun sosial medianya pun membuat publik akhirnya meminta maaf karena sudah salah sasaran.

"Iya justru itu, karena ada konten fitnah yang sengaja dibuat untuk menyudutkan saya, akhirnya komen banyak masuk ke saya. Tapi begitu saya klarifikasi, mereka justru komentar-komentar itu meminta maaf," tuturnya.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan sejumlah akun yang pertama kali menyebarkan fitnah tersebut. Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak berwajib untuk mengambil langkah tegas atas sebaran fitnah.

"Saya sudah kantongi namanya, saya sudah kantongi akunnya. Dan insya Allah saya udah konsultasi kemarin dengan teman-teman dari Polri. Jadi insya Allah habis lebaran saya akan ke kalau tidak ke Polda, ke Mabes Polri untuk melaporkan akun-akun yang telah membuat fitnah lewat video-video yang sangat merugikan saya," tegasnya.

Lebih lanjut, Ustaz Solmed memberikan ultimatum kepada sejumlah akun yang masih menyebarkan tuduhan tidak berdasar dan mengaitkan namanya dengan pelaku pelecehan sesams jenis berinisial SAM.

"Jadi siap-siap, buat yang hari ini masih ada akun yang menebar fitnah tentang saya, segera di-take down. Segera di-take down. Saya berikan waktu, kesempatan, sampai lebaran ini. Setelah lebaran, kalau nanti kita cek masih ada, kita akan libatkan untuk kita laporkan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, kuasa hukum korban dugaan pelecehan sesama jenis, Benny Jehadu, resmi melaporkan seorang Ustaz berinisial SAM ke pihak berwajib pada Kamis (12/3/2026). Ustaz SAM digambarkan sebagai salah satu tokoh pemuka agama yang terlibat sebagai juri program hafiz Al-Qur'an di salah satu televisi swasta.

Pernyataan itu pun langsung menuai tanda tanya publik tentang sosok SAM yang menjadi pelaku pelecehan seksual.