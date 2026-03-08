Film Tunggu Aku Sukses Nanti Jadi Karya Terakhir Vidi Aldiano, Reza Chandika: Tanpa Skrip

ERA.id - Vidi Aldiano muncul sebagai kameo dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti produksi Rapi Films. Kemunculan Vidi ini menjadi karya terakhirnya sebelum meninggal dunia.

Sutradara Naya Andita mengatakan ide awal dari keterlibatan Vidi Aldiano dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti ini berawal dari hubungan pertemanan yang sangat dekat. Naya bahkan tidak menyiapkan skrip khusus untuk Vidi dalam film ini.

“Kitab suci kita adalah persahabatan bagai kepompong dengan sahabat-sahabat saya. Jadi ketika saya bikin film ini, tentunya saya juga mau temen-temen saya ada di dalamnya, karena ngomongin soal sahabat,” ujar Naya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).

Reza Chandika yang turut bermain di film ini sekaligus sahabat Vidi Aldiano menambahkan dialog yang muncul dalam film tidak memiliki skrip khusus. Ia dan Vidi hanya saling melontarkan candaan sehari-hari untuk menciptakan dialog yang mengundang tawa.

“Sebenernya itu bukan nulis ya, karena kan gua sama Vidi (Vidi Aldiano) emang suka bacot ya. Cuman action aja, ada action-nya doang tapi nggak ada dialognya,” kata Reza.

“Jadi apa yang terjadi di film ini supranatural, bener-bener kayak lagi hari-hari aja sampe akhirnya Naya bilang 'Cut'. Kayak gitu,” tambahnya.

Film Tunggu Aku Sukses Nanti dibintangi oleh Ardit Erwandha, Lulu Tobing, Ariyo Wahab, dan Adzana Ashel. Film ini akan tayang di bioskop pada libur Lebaran 2026.