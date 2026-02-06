Bantah Isu Cerai dari Ardi Bakrie, Nia Ramadhani: Sudah Pengaruhi Anak Kami!

ERA.id - Nia Ramadhani membantah isu yang menyebut rumah tangganya dengan Ardi Bakrie berada di ujung tanduk. Nia meminta untuk berhenti menyebar rumor lantaran sudah memengaruhi anak-anak mereka.

Melalui serangkaian foto mesra yang dibagikan Nia dan Ardi, ibu tiga anak itu secara tegas membantah isu yang belakangan ini menyudutkan rumah tangganya. Nia secara tegas membantah ia dan Ardi akan berpisah.

"Berhubung rumor perceraian yang beredar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kami ingin klarifikasi bahwa hal itu TIDAK BENAR," ucap Nia, dikutip ERA, Jumat (6/2/2026).

Dalam pernyataan tersebut, bintang sinetron Bidadari itu pun mendesak agar pihak-pihak yang sengaja menyebarkan rumor tidak benar untuk berhenti. Hal ini karena rumor tersebut sudah memengaruhi mental ketiga anaknya.

"Kami mendesak semua orang untuk menahan diri dari menyebarkan KEBOHONGAN, karena sudah mulai mempengaruhi keluarga kami, terutama anak-anak kami," tegasnya.

Sementara itu, Ardi Bakrie melalui unggahan di Instagram Story-nya juga turut membantah rumor yang beredar. Sambil berkelakar dan memeluk mesra Nia, Ardi

"Lu di sana denger-denger sesuatu gak? Sebenarnya enggak penting tapi lama-lama ngeselin juga sih, gengges," ujar Ardi kepada Nia.

Nia yang pun menimpali bahwa hal yang tidak penting itu tidak ingin ia tanggapi. Namun sayangnya, putra sulung Nia dan Ardi, Magika Zalardi Bakrie, menangis mendengar kabar itu.

"Cuma aku masalahnya adalah Magika sudah sampai nangis-nangis. Jadi ya, i think i need to say something to stop this! Ayo dong kita sama-sama mendoakan yang baik-baik," tegas Nia.

Sebelumnya beredar kabar Nia Ramadhani mengajukan gugatan cerai kepada Ardi Bakrie usai 16 tahun menikah. Kabar ini sempat dibantah oleh manajer Nia, Tere, yang menyebut isu itu tidak benar.