Jadi Tokek di Ghost in the Cell, Aming Ngaku Trauma Berat

ERA.id - Aktor senior Aming Sugandhi membagikan gambaran tentang karakter yang ia perankan dalam film Ghost in the Cell. Ia bahkan merangkum sosok Tokek hanya dengan satu kata, yaitu “binatang.”

Menurut Aming, karakter tersebut digambarkan sebagai sosok yang lahir dari sisi gelap dan hal-hal yang tidak manusiawi. Ia menyebut Tokek sebagai campuran berbagai elemen kelam yang membuat karakternya terasa liar dan ekstrem.

"Pokoknya dia tuh campuran hal-hal yang memang enggak manusiawi, inhuman aja," ujar Aming dalam sesi Press Conference Official Trailer Film di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026),

Meski terdengar berat, Aming mengaku proses memerankan karakter itu terasa lebih mengalir berkat arahan sutradara Joko Anwar. Ia menilai Joko mampu membuat para aktor merasa nyaman dan dipercaya saat mengeksplorasi peran.

"Mungkin kalau bukan Joko yang nge-direct, karakter ini bakal terasa capek banget. Tapi karena dia bikin kita merasa dipercaya, jadinya kayak ngalir aja,” tuturnya.

Namun Aming tidak menyangkal bahwa peran tersebut tetap menguras emosi. Ia bahkan sempat merasa seperti mengingat kembali trauma masa lalu saat mendalami beberapa adegan.

"Aduh gila sih… itu kayak re-call my trauma,” ungkapnya.

Menurutnya, justru karena kompleks itulah karakter Tokek terasa sangat menantang sekaligus menarik untuk dimainkan dalam Ghost in the Cell.

Film Ghost in The Cell segera tayang di bioskop mulai 16 April 2026.