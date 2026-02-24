Rekomendasi Penghalus Bumbu atau Food Chopper Bagus yang Bisa Kamu Pakai di Rumah

ERA.id - Bagi banyak orang, mencincang sayuran, daging, atau menghaluskan bumbu sering terasa merepotkan dan memakan waktu. Dengan hadirnya food chopper, proses menyiapkan bahan makanan jadi lebih praktis dan cepat.

Ingin tahu merk chopper yang bagus dan awet untuk dipakai di dapur? Simak ulasan lengkapnya berikut ini!

Merk Chopper yang Bagus dan Awet

Memilih chopper yang tepat membuat masak lebih cepat dan hasilnya maksimal.

Berikut beberapa merk chopper yang bagus dan awet yang bisa kamu pertimbangkan:

1. Maspion MFC-120GL

Chopper Maspion MFC-120GL bisa menampung 1,2 liter bahan karena wadahnya dari kaca tebal yang aman dan bersih. Dilengkapi 4 pisau stainless steel tajam yang tahan karat dan kuat. Mesinnya juga kuat, cocok untuk menghaluskan daging, kacang, atau bumbu.



2. MITOCHIBA CH200

MITOCHIBA CH200 memiliki kapasitas besar yaitu 2 liter untuk jar dan 700 ml untuk chopper. Selain itu, chopper ini dilengkapi 3 pisau tajam dengan kecepatan yang bisa diatur sehingga mudah menghaluskan bahan dalam jumlah banyak.

3. Starco SCP-112

Rekomendasi berikutnya adalah Starco chopper yang punya double blade tajam dan kuat, wadah kaca food grade yang mudah dibersihkan, serta daya rendah 250 watt, cocok untuk menghaluskan berbagai bahan.

4. Pero Chopper

Rekomendasi lain adalah Pero chopper yang hemat listrik, 250 watt untuk mangkuk plastik dan 300 watt untuk mangkuk stainless steel, dengan 3 pisau tajam dan kecepatan bisa diatur sesuai kebutuhan.

5. Oxone OX201

Oxone OX201 adalah chopper yang bagus untuk kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas 500 ml. Daya 400 watt membuatnya kuat dan tangguh, mampu menghaluskan berbagai bumbu dapur dengan cepat dan merata.

Itulah beberapa merk chopper yang bagus dan awet, mulai dari Maspion hingga Oxone. Dengan pilihan tersebut, kamu bisa menyesuaikan chopper sesuai kebutuhan, baik untuk kapasitas besar, hemat listrik, atau penggunaan sehari-hari sehingga memasak jadi lebih praktis dan efisien.

Sekarang, kamu juga bisa menikmati diskon lebaran di Shopee Big Ramadan Sale untuk berbagai kebutuhan agar lebih hemat dan untung (S&K Berlaku).

Jadi, temukan chopper pilihanmu dengan belanja online sekarang, yuk!