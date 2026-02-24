Ghost in the Cell Tayang di Berlinale, Abimana Aryasatya Deg-Degan Dipuji Warga Lokal

ERA.id - Aktor Abimana Aryasatya membagikan pengalamannya saat film Ghost in the Cell diputar di hadapan penonton internasional dalam Berlin International Film Festival atau Berlinale.

Menurut Abimana, salah satu hal yang paling ia soroti adalah rentang usia penonton yang jauh lebih beragam dibandingkan di Indonesia.

"Penonton di sana itu cukup random people ya. Umurnya juga variatif. Kalau di sini kan rata-rata kita bisa lihat dari 20 sampai mungkin 40. Di sana sampai 60, 70 tahun masih nonton bioskop," ujar Abimana dalam sesi Press Conference Official Trailer Film di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026),

Aktor yang kerap disapa Abi ini menjelaskan perbedaan bahasa juga menjadi faktor yang sempat membuatnya tidak yakin apakah humor dalam film akan bisa dipahami dengan baik oleh penonton internasional.

"Apakah komedi kita itu bisa connect ke mereka? Perbedaan bahasa gitu. Itu yang bikin deg-degan pastinya," jelasnya.

Namun, setelah pemutaran berlangsung, Abimana justru mendapat respons yang sangat positif. Ia mengaku lega melihat reaksi penonton yang tampak menikmati film.

“In the end cuma satu yang saya pegang. Mereka keluar bioskop wajahnya sumringah semua. Mereka having fun watching the movie. Having fun with us,” tuturnya.

Tak hanya itu, Abimana juga mengungkap bahwa sejumlah penonton bahkan menghampirinya secara langsung setelah acara. Ia sempat terkejut karena apresiasi datang dari berbagai kalangan usia.

“Mereka yang nyamperin. Random, banyak. Ada yang ibu-ibu mungkin sudah 70… bahkan 80 tahun,” ungkapnya.

Ia menambahkan, salah satu penonton menyampaikan pujian secara langsung dan mengaku sangat menikmati film tersebut.

“Dia datang bilang, ‘I’m having fun, thank you. You are amazing.’ Terus dia tanya, ‘Ada film Indonesia yang lainnya lagi?’” kata Abimana tertawa.

Momen tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Abimana. Ia berharap respons positif ini bisa membuka jalan lebih luas bagi film Indonesia untuk dikenal dan diterima oleh penonton global.

Film Ghost in The Cell juga dibintangi oleh Endy Arfia, ⁠Yoga Pratama, Lukman Sardi, dan Aming yang akan segera tayang mulai 16 April 2026 di bioskop seluruh Indonesia.