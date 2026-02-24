Virgoun Lepas Status Duda dengan Lindi Fitriyana, Akad Nikah 26 Februari 2026

ERA.id - Vokalis band Last Child, Virgoun, akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Lindi Fitriyana. Virgoun dan Lindi akan melangsungkan pernikahan pada 26 Februari mendatang.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kelapa Dua, Tangerang, Dani Nur Ali. Dani menyebut berkas tersebut udah diterima pada 12 Februari 2026.

"Mengenai pencatatan pernikahan Saudara Virgoun Teguh Putra dan Saudari Lindi, Alhamdulillah sesuai dengan daftar online yang kami terima dari kedua calon pengantin tanggal 12 Februari 2026," ujar Dani Nur Ali kepada awak media, Selasa (24/2/2026).

Dani menjelaskan untuk pendaftaran berkas pernikahan Linda sebagai calon pengantin perempuan mendaftarkannya secara langsung ke KUA. Berkas tersebut pun sudah dinyatakan lengkap termasuk akta cerai yang dimiliki Virgoun.

"Sudah lengkap semua harusnya. Jadi ini baik segi material, bentuk material maupun formal sudah terpenuhi perundang-undangan perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," kata Dani.

Sementara itu, terkait tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan Virgoun dan Lindi, Dani mengatakan proses akad nikah akan dilaksanakan pada 26 Februari 2026. Namun ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait lokasi dari pernikahan pasangan tersebut.

"Untuk tanggal pernikahan sesuai dengan permohonan yaitu tanggal 26 Februari 2026. Masalah tempat nanti akan dikomunikasikan kembali dengan kami," imbuhnya.

Sebelumnya beredar di media sosial undangan pernikahan Virgoun dan Lindi yang akan digelar pada 26 Februari 2026. Pada undangan tersebut tertulis acara akan berlangsung di Garuda Grand Ballroom Episode Hotel, Tangerang, Banten. Akad nikah keduanya akan dilangsungkan pukul 16.00 WIB.