Undangan Pernikahan Tersebar, Virgoun Nyinyir: Semoga Panjang Umur

ERA.id - Virgoun Putra Tambunan atau yang akrab disapa Virgoun menanggapi kabar yang menyebut dirinya akan menikah dengan Lindi Fitriyana. Virgoun turut mendoakan siapapun yang menyebarkan kabar itu berumur panjang.

Lewat status di Instagram Story-nya, Virgoun meluapkan keresahan setelah undangan pernikahannya dengan Lindi bocor ke publik. Alih-alih marah, Virgoun justru melontarkan candaan satir tentang penyebar Utama undangan pernikahannya ke publik.

"Siapa pun yg bocorin ke media gw doain panjang umur yang panjaaaaaaaaaaaaaaaaaaang. Jadi ntar pas kiamat orang2 pada mati dia hidup aje terus sambil celingak celinguk sendirian," tulis Virgoun disertai emoji tertawa.

Sebelumnya beredar di media sosial undangan pernikahan Virgoun dengan Lindi Fitriyana yang akan digelar pada 26 Februari 2026. Pada undangan tersebut tertulis acara akan berlangsung di Garuda Grand Ballroom Episode Hotel, Tangerang, Banten. Akad nikah keduanya akan dilangsungkan pukul 16.00 WIB.

Kepala KUA Kelapa Dua, Tangerang, Dani Nur Ali mengonfirmasi pernikahan tersebu. Lindi disebut mendaftarkan langsung berkas pernikahan tersebut yang akan digelar pada 26 Februari 2026.

"Untuk tanggal pernikahan sesuai dengan permohonan yaitu tanggal 26 Februari 2026," ujar Dani.