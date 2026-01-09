Kasus Penyebaran CCTV Hubungan Seks Inara-Insanul Naik Penyidikan

ERA.id - Bareskrim Polri menyampaikan laporan selebgram Inara Rusli terkait penyebaran rekaman CCTV dengan suami sirinya, Insanul Fahmi di rumahnya, telah naik ke tahap penyidikan.

"Betul sudah naik penyidikan," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Sebelumnya, nama vokalis band Last Child, Virgoun, ikut terseret dalam polemik mantan istrinya, Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Virgoun disebut dalang utama pemilik rekaman CCTV hubungan seks Inara dan Insan.

Pada podcast terbaru dokter Richard Lee berjudul “KLARIFIKASI SUAMI MAWA!! SAYA DAN INARA SUDAH MENIKAH?!”, Insanul Fahmi mengatakan ia mendapat ancaman dari kakak iparnya soal rekaman CCTV hubungan seks itu. Insan pun menduga kakak iparnya mendapat rekaman itu dari Virgoun.

"Kita cari tahu (dalang penyebaran). Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum (yakin)," ucap Insanul sambil menunjukkan bukti pesan yang diduga dari Virgoun kepada Inara.

"Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah punya bukti hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda," ucap Richard Lee membacakan pesan dari Virgoun.

Insan lantas menjelaskan rekaman CCTV itu terjadi pada 8 Agustus 2025, di mana status mereka sudah menikah secara siri. Ia dan Inara pun merasa bingung lantaran rekaman CCTV itu bisa berada di tangan orang lain.

"Makanya kita bingung juga gitu kan kok bisa ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa, karena kami udah suami istri," ujar Insan.

Insan pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya hingga menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Ia menegaskan siap bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang terjadi.

"Enggak apa-apa hina aku, memang aku hina. Memang menjijikkan. Aku bakal datang ke Inara juga. Aku bakal minta maaf sama keluarganya. Sama adik-adik aku, keluarga. Udah buat malu," ucapnya.